Ospedale Manfredonia, Covid-19: da stamani tamponi per 40 del personale sanitario

, 26 marzo 2020 (aggiornamento ore 12:37). Come anticipato ieri, sonoin totale –– , che saranno eseguiti sul personale sanitario del P.O. San Camillo di Manfredonia (reparti: Chirurgia generale, Radiologia e Cardiologia), in seguito alle– comunicate – , di un cardiologo in servizio nella struttura e di un 87enne deceduto, “paziente asintomatico ricoverato in Chirurgia Generale dal 4 al 12 marzo scorso, per una patologia non collegabile al coronavirus“.

COVID-19. COMPLESSIVO MANFREDONIA (ORE 14, 25.03.2020): 16 POSITIVI, 3 DECESSI

Primo paziente positivo, 87enne M.G., reparto chirurgia generale. Come già riassunto, per la prima positività dell’87enne (caso analizzato in esclusiva da StatoQuotidiano: qui le dichiarazioni del nipote dell’uomo , poi riprese da Rai3, con decesso avvenuto il 20 marzo 2020), si fa riferimento a un paziente asintomatico, ricoverato in Chirurgia Generale dal 4 al 12 marzo 2020, per una patologia non collegabile al Covid-19. “Il paziente – come già reso noto dall’ASL Foggia – non presentava sintomi correlati al Coronavirus. Una settimana dopo le dimissioni, l’uomo è tornato al Pronto Soccorso in stato febbrile. All’interno della tenda, nell’ambito delle attività di pre-triage, è stato sottoposto a tampone. Il test è risultato positivo“. Ricostruita la catena del contagio, “sono stati sottoposti a tampone 25 operatori dei due reparti che avevano avuto contatti con il paziente”. In totale, 3 tamponi su 25 sono risultati positivi, 22 negativi. Accertata la citata positività dell’87enne, le Strutture di Chirurgia Generale e Radiologia – su indicazioni dell’ASL – erano state immediatamente chiuse e poi sanificate. La Radiologia è stata riaperta, mentre il 24 marzo (per un caso sospetto, del quale al momento non si hanno notizie: si fa riferimento a una donna recatasi in ospedale per un esame diagnostico) lo stesso reparto è stato sanificato, e ora è attivo. Dunque: 25 tamponi per altrettanti dipendenti – personale sanitario del San Camillo tra chirurgia generale e radiologia: 22 esiti (fortunatamente) negativi, 3 positivi. StatoQuotidiano ha indicato “infermieri” per le 3 positività, ma al momento non è dato sapere se si tratta di ausiliari, operatori socio sanitari o appunto infermieri.

TAMPONI, ESAMI SOLO PER SINTOMATICI E ‘CONTATTI’ CON PERSONE RISULTATE POSITIVE. Da raccolta dati, e da disposizioni ministeriali e regionali, si precisa che i test relativi al nuovo coronavirus Covid-19 vengono stabiliti ed eseguiti solo su soggetti sintomatici o persone qualificate come ‘contatti’ con altre risultate positive (focus, disposizioni dr. Montanaro per il personale sanitario: no a tamponi fuori da linee guida. “Se negativi, potrebbero sottovalutare”).

Reparto Cardiologia: da domani partono test su 40 nel personale sanitario del P.O. San Camillo. Per il reparto di cardiologia, ricordando la positività del medico poi ricoverato a Casa Sollievo: come per i precedenti 25, per 40 del personale sanitario del San Camillo è stata disposta la messa in quarantena domiciliare. Lo comunica l’ASL Foggia a StatoQuotidiano. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, il reparto di cardiologia verrà riattivato al termine delle verifiche in corso. Per i tamponi: da stamani, 26 marzo, la partenza dei test, con comunicazione sugli esiti attesa nei prossimi giorni.

Focus Medico cardiologo risultato positivo. Secondo la “prima ricostruzione dei fatti” dell’ASL Foggia, è emerso come il sanitario, “già nel fine settimana precedente la positività riscontrata“, aveva “lamentato uno stato febbrile a seguito del quale si era assentato. Dopo due giorni è tornato in corsia, affermando di stare bene. All’alba di venerdì (20.03.2020,ndr) mentre era in servizio, si è recato in Radiologia chiedendo di effettuare una Tac. Il quadro sanitario ‘sospetto’ emerso dalla Tac ha spinto i colleghi a sottoporlo a tampone. L’esame è risultato positivo“. L’ASL Foggia ha in seguito provveduto a ricostruire “con immediatezza la filiera dei contatti stretti e casuali del medico”, con “messa in quarantena di 33 operatori sanitari, tra infermieri e medici” e successiva sanificazione dei locali. “La Direzione Generale ha immediatamente aperto una inchiesta interna per verificare eventuali responsabilità rispetto alle procedure poste in essere”

LE DICHIARAZIONI IN ESCLUSIVA DEL DR. PIAZZOLLA, DG ASL FOGGIA, A STATOQUOTIDIANO “CON FATTI ACCERTATI, PROVVEDIMENTI SARANNO DURISSIMI”

Si precisa che al momento non sussistono provvedimenti dell’ASL Foggia, e/o della Regione Puglia, relativi al cardiologo in servizio a Manfredonia risultato positivo al Covid-19. Al momento si è appresa l’apertura di “verifiche interne” da parte dell’Asl. Come pubblicato da StatoQuotidiano, il fratello del dr. Graziano Riccioni ha smentito qualsiasi provvedimento in carico del professionista medico, sottolineando in ogni modo “il totale rispetto di tutti i protocolli sanitari” previsti nell’ambito delle attività svolte in ospedale.

