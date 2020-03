Riuniti, Covid-19: deceduto 66enne di San Marco in Lamis

, 26 marzo 2020.: dopo i 5 decessi registrati ieri in Provincia ( focus ), nuova vittima stamani di cittadini positivi al coronavirus Covid-19, in seguito ricoverati nei reparti di rianimazione delle strutture ospedaliere foggiane. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, un uomo – classe 1954 – originario diricoverato nei reparti di rianimazione dislocati su 3 piani degli OO.RR., è deceduto stamani. L’uomo, come detto, era risultato positivo al coronavirus,.

Ieri altri due decessi ai Riuniti. Risultano 15 al momento i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione degli Ospedali Riuniti. In gravi condizioni un autista del 118 di San Severo. Ancora ricoverata una 29enne di San Severo, le cui condizioni sarebbero in miglioramento.

Bollettino regionale, 25 marzo 2020, ore 16.30. Il presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 25 marzo, in Puglia, sono stati effettuati 878 test per l’infezione Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 88 casi, così suddivisi: 32 nella Provincia di Bari; 3 nella Provincia Bat; 13 nella Provincia di Brindisi; 22 nella Provincia di Foggia; 3 nella Provincia di Lecce; 5 nella Provincia di Taranto; 0 attribuiti a residenti fuori regione; 10 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. Sono stati registrati 4 decessi: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Lecce.

Salgono a 277 i positivi in Provincia di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 8223 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.093, così divisi: 336 nella Provincia di Bari; 65 nella Provincia di Bat; 116 nella Provincia di Brindisi; 277 nella Provincia di Foggia; 164 nella Provincia di Lecce; 56 nella Provincia di Taranto; 15 attribuiti a residenti fuori regione; 64 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it