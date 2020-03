San Severo. “Ciao Gianluca, il demone del coronavirus ti ha portato via da noi..”

, 26 marzo 2020. Numerosi messaggi in memoria di, 48enne di San Severo, deceduto ieri negli Ospedali Riuniti di Foggia. Come anticipato da StatoQuotidiano , l’uomo era ricoverato nel reparto di rianimazione della struttura foggiana. Era risultato positivo al coronavirus. Ieri sono stati 5 i decessi per il Covid-19 registrati in Capitanata

Una donna sui social: “Lui è Gianluca Nargiso, il demone del coronavirus cel’ha portato via per sempre. Voglio ricordarlo così, con tutti voi, per una preghiera per la sua anima dolce e gentile. È morto da solo, in un freddo letto, senza i suoi affetti più cari e senza la possibilità per noi tutti che gli volevamo un gran bene di dargli il nostro ultimo saluto…L’ultima volta l’ho visto al supermercato e come tutte le altre volte mi è corso incontro per un abbraccio e per un bacio …a lui bastava il calore umano per essere felice, e purtroppo gli è stato negato quando ne aveva più bisogno….è tremendamente ingiusto tutto questo e non ci sono parole per confortare una madre vedova rimasta senza il suo unico figlio! #restiamoacasaviprego“.