“Se l’Asl ha redatto il documento di valutazione rischi ci dia le protezioni individuali”

La Fsi-Usae di Foggia, sindacati indipendenti della sanità, chiede aggiornamenti sul Documento di valutazione del rischio della ASL FG a causa della pandemia con la contestuale individuazione e fornitura dei Dispositivi di protezione individuale. Il comunicato è indirizzato al direttore generale della Asl di viale Fortore a per conoscenza al medico competente della Asl Fg territoriale. “Continuano a pervenire dal territorio continui segnali d’allarme dagli operatori sanitari per la mancanza totale o l’insufficienza dei DPI durante lo svolgimento delle attività proprie lavorative- comunica in una nota il sindacato-. Il livello di rischio si è notevolmente innalzato e i casi di operatori sanitari contagiati sono all’ordine del giorno

“Ricordiamo che chi riveste la qualità di datore di lavoro (tutela della salute dei lavoratori art. 32 Cost. art.2087 c.c.) deve fornire i dispositivi protettivi riconosciuti nel documento adottato dall’azienda, così come è altrettanto pacifico che il lavoratore, qualora non vedesse rispettato il suo buon diritto alla salute, può rifiutarsi legittimamente di adempiere il lavoro (ex art.1460 c.c.) con il diritto al risarcimento del danno alla salute”.

​”Nell’affrontare questo momento di particolare emergenza sanitaria, è opportuno che il datore di lavoro ponga in essere specifici comportamenti attivi, dalla ricostruzione puntuale della catena dei contatti presso le strutture ove vi sono stati casi accertati di positività al Coronavirus, con individuazione dei soggetti che sono stati a contatto con pazienti positivi e contestuale sanificazione delle strutture ove questi hanno soggiornato o intrattenuto rapporti con terzi. Tra questi sicuramente rientra il Distretto socio sanitario n. 59 di Troia- Accadia, dove componenti della Uvm (Unità di valutazione multidisciplinare) hanno avuto contatti con il personale della RSA S. Raffaele di Troia, e ci risulta che questi ultimi siano in quarantena volontaria. Andrebbero somministrati tamponi a tutto il personale che potenzialmente potrebbe essere entrato in contatto con detti operatori ai quali andrebbero aggiunti gli specialisti ambulatoriali che hanno prestato la propria opera domiciliare presso la struttura RSA S. Raffaele di Troia, mantenendo e rispettando ciascuno la propria sfera di competenza”.

“Ci auguriamo che scelte vocate al risparmio o, peggio, all’impossibilità materiale non siano foriere di esposizione al rischio o peggio di contagio degli operatori del Distretto sanitario, preavvertendo che nell’ ipotesi in cui gli scenari prospettati dovessero realizzarsi saranno percorse tutte le strade di accertamento di responsabilità diretta. Pur comprendendo la situazione emergenziale e gli sforzi che la direzione strategica starà di sicuro profondendo, si rimarca la necessità di rispettare quanto stabilito nel D.lgs.81/2008 e perché lo stesso Testo unico non prevede esimenti per il datore di lavoro inadempiente, tipo comunicazioni cosi formulate: “I DPI non sono reperibili”, oppure, “questo abbiamo”. I DPI devono essere forniti con lo standard di sicurezza previsto nel DVR, unitamente alla fornitura di gel disinfettante e quanto altro individuato nei protocolli che si sono succeduti dall’inizio dell’epidemia”. Da ultimo segnaliamo che ci viene riferito da nostri iscritti che in diverse realtà aziendali vi sono ancora uffici nei quali sono stipati quattro o più dipendenti a stretto contatto, senza che vi sia alcuna necessità cogente di mantenere tali contesti a rischio. Nel perseguire la massima adozione dello strumento di svuotamento degli uffici in prospettiva dell’abbassamento della soglia di rischio si inoltra l’invito a continuare l’opera di sensibilizzazione della dirigenza in un’ottica interpretativa estensiva e non restrittiva dell’istituto in parola”. Il comunicato è firmato dal segretario territoriale Achille Capozzi e dal segretario aziendale Antonio Caraglia.