Spesa a casa, dal Comune di Foggia una piattaforma con l’elenco dei negozi

Foggia, 26 marzo 2020.. Il Comune di Foggia stila l’elenco degli esercizi che aderiscono all’iniziativa “Portamelo” per la spesa a casa. Sual quale si può accedere anche dalla app del Comune di Foggia, PubblicApp!, è possibile mettere a disposizione di tutti gli esercenti una piattaforma virtuale in modo totalmente gratuito e agevolare i cittadini nell’acquisto quotidiano di prodotti. Sul sito è possibile consultare l’elenco di tutte le attività commerciali che aderiscono all’iniziativa.Suè disponibile il form per tutti gli esercenti interessati ad iscriversi.