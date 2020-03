“Tampone di massa”. Tra Borrelli e politici chi racconta frottole?

frottole

, smentiti da, capo della protezione civile, che afferma “per ogni contagiato 10 non censiti”. Affermazioni contrastanti tra loro che lasciano interdetti.Se Borrelli ha ragione, perche politici e loro esperti non cambiano rotta adottando una nuova strategia per fermare il contagio? Sono ormai due settimane (giusto il tempo per l’incubazione del virus) che siamo in quarantena volontaria e non sappiamo se siamo potenziali portatori di coronavirus. Continuare con la strategia del tampone solo al manifestarsi del sintomo è deleterio per le comunità e si consente ad ogni asintomatico di infettarne 10 sani.

Il meridione, a causa delle strutture sanitarie poco efficenti, non può permettersi di vivere gli stessi drammi vissuti dal nord. Siamo ancora in tempo per bloccare efficacemente la diffusione del virus bisogns evitare che i portatori sani possano contagiarne 10. Si potrebbe avviare un metodo di tampone mirato per famiglia. Se, in un nucleo famigliare, vive un portatore sano e su uno di loro viene eseguito il tampone, si comprende benissimo che ogni membro di quella famiglia, se infetta, diventa portatore di altri 10 contagi. Un tampone per nucleo famigliare consente la conoscenza reale del contagio nelle comunità. Si acquisiscono dati reali, si obbliga gli infetti a non avere contatti esterni, anche a portare il cane a spasso, e si acqyuisisce la certezza che il virus rimane relegato in quelle realtà.

La sanità, dal canto suo, dovrebbe riorganizzarsi con l’obbligo di creare nuovi strumenti di assistenza ai contagiati internati. Se Borrelli ha ragione, politica e strutture sanitarie hanno il sacrosanto dovere di pensare ad un cambio di strategia, riorganizzando l’assistenza con forme alternative e complementare a quelle tradizionale. Lo deve fare adesso che siamo in emergenza. Deve utilizzare tutti gli strumenti tecnologici, valorizzando e incentivando i centri di ricerca e programmazione. Costruire strutture momentanee è utile ma inutile se non si avvia una seria programmazione per un futuro diverso da quello che stiamo vivendo.

A cura di Pino Delle Noci, Manfredonia 26 marzo 2020