Tutto quello che devi sapere sul Microblanding

A chi è rivolto?

Il microblading è un trattamento che rientra nella. Negli anni è diventato sempre più popolare e richiesto perché aiuta a migliorare visibilmente l’aspetto delle sopracciglia in. Per un approfondimento specifico trovi tutto quello che devi sapere in tema di MicroBlading sul sito truccopermanente.it . In ogni caso premettiamo che, prima di continuare a leggere, devi sempre affidarti a professionisti qualificati e ricordare che questo trattamento non ha nulla a che vedere con il tatuaggio, sia in termini di modalità di applicazione che di costi. Ecco quindi una piccola guida approfondita sul microblading.

Il Microblading è adatto a tutti, uomini e donne. Può essere utile sia per una finalità puramente estetica che per altre ragioni che riguardano conseguenze e complicanze di salute come trattamenti medici che fanno perdere i capelli o cicatrici sul volto. Ad oggi risulta popolare per via della tendenza passata di avere sopracciglia finissime e che, via via negli anni, si sono assottigliate in maniera irreversibile. Come saprai oggi per dare profondità e luce ad uno sguardo l’arcata sopraccigliare è l’area più importante del volto e puoi provare per conto tuo la veridicità di quanto affermiamo. Guardati allo specchio al naturale e guardati dopo aver applicato tintura o matita sulle sopracciglia ridefinendole appena: cosa noti? Sicuramente vedrai uno sguardo ordinato, definito e naturale. Vero?

È un trattamento doloroso?

Molti credono che il microblading sia doloroso e impegnativo perché lo confondono con il tatuaggio vero e proprio. Sicuramente è vero che, svolgendosi tramite uno strumento a microaghi qualche fastidio possa crearlo ma non c’è nulla a che vedere con il fastidio provocato dal tatuaggio. Sappi anche che taluni centri estetici specializzati possiedono una strumentazione appositamente ideata per ridurre al minimo il fastidio al paziente. C’è poi da considerare la soglia del dolore che è puramente soggettiva e che dipende da cliente a cliente. In ogni caso è assolutamente sopportabile e, per alcuni, addirittura piacevole. Per questo se hai sentito dire che è pericoloso e doloroso hai udito una voce assolutamente non vera ed infondata. Lo strumento di applicazione del pigmento è studiato appositamente per risultare gentile sulla pelle: si tratta di una penna a punte sottilissime che rilascia il pigmento sotto al derma senza alcuna conseguenza o problema di complicazione. La pressione che si applica è minima proprio perché si va a colorare realisticamente solo lo strato più superficiale della pelle.

Tecniche di realizzazione

Ogni centro specializzato ha un suo preciso modus operandi nel trattamento di microblading ma tutti gli esperti conoscono le più recenti tecniche di riduzione del disagio al cliente per far sì che il trattamento sia piacevole da un punto di vista della sopportazione e del risultato finale. Difatti alcuni trattamenti applicano creme anestetiche locali direttamente sull’area da trattare. In questo modo si riduce la sensibilità nervosa e si evita che il cliente alzi e muova le sopracciglia mentre l’operatore si accinge all’applicazione del pigmento. Il tatuaggio, invece, si svolge in modalità del tutto differenti e, a differenza del microblading è permanente. Le sopracciglia tramite applicazione estetica di pigmento, invece, possono scolorire nel tempo sono a svanire del tutto. Per questo chi volesse mantenere vivo il trattamento dovrà provvedere a periodici ritocchi annuali.