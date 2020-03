“Una donazione per la terapia intensiva di Foggia, qui non è la Lombardia”

Franco Ordine a favore della terapia intensiva di Foggia #iorestoacasa Pubblicato da Alberto Mangano su Giovedì 26 marzo 2020

“Alberto Mangano, mio carissimo amico, mi ha fatto sapere di una bella e generosa iniziativa che sta prendendo piede lì a Foggia per mettere a disposizione e della terapia intensiva del Policlinico di Foggi una cifra che serva per potenziare le strutture del reparto diretto dal dott. Tullo”. Il giornalista Franco Ordine, foggiano, prende a cuore il nostro ospedale, per le sue origini pugliesi, per l’amicizia con Foggia ed in particolare con Alberto Mangano.

“Mi rendo che in giro per l’Italia, in particolare qui in Lombardia dove ci sono gli esponenti della imprenditoria più ricca e anche più famosa le donazioni hanno raggiunto cifre impressionanti, sono riusciti a mettere insieme decine e decine di milioni di euro. Magari nella provincia di Foggia non abbiamo il Berlusconi della situazione però credo che abbiamo la generosità spicciola di ciascun componente della nostra comunità. Fate una donazione, la farò anch’io qui da Milano, un riconoscimento dell’essere pugliesi e foggiani ma anche un riconoscimento per chi in prima linea sta combattendo una guerra molto dura e difficile da vincere”.