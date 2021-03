Aveva obbligo di smontare la struttura al termine dell’estate, sequestro lido a Marina di Lesina

Nell’ambito dell’operazione nazionale “30 days at sea”, militari appartenenti al

Nucleo operativo di polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Manfredonia e

del dipendente Ufficio Locale Marittimo di Lesina, effettuavano un sopralluogo

presso una struttura balneare sita in località in località “Acquarotta”, agro del

Comune di Lesina marina (FG).

Da un’attenta analisi dei titoli autorizzativi acquisiti è emerso che, per il particolare pregio naturalistico della zona, il titolare della struttura fosse in realtà soggetto

all’obbligo di smontaggio al termine della stagione estiva.

Al contrario, nel corso del sopralluogo, è emerso che l’intera struttura fosse ancora completamente presente

in loco.

Sempre nel corso dell’ispezione emergevano ulteriori difformità relativi alla

presenza di presenza di camminamenti e due manufatti non previsti dal titolo

concessorio e quindi completamente abusivi.

Per quanto sopra, i militari operanti procedevano al sequestro preventivo d’iniziativa

dell’intera struttura sviluppata su una superficie di 3.000 mq oltre che al sequestro

delle opere abusive posizionate all’esterno dell’area in concessione e occupanti una

superficie di 215mq. Le opere poste sotto sequestro venivano affidate in custodia

giudiziale, senza facoltà d’uso, al titolare che veniva altresì deferito, per violazioni di

natura demaniale tutelate dal Codice della Navigazione.

Il sequestro effettuato dai militari è stato convalidato dal Giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Foggia che confermava le ipotesi investigative avanzate

dalla polizia giudiziaria operante con particolare riferimento all’esigenza di tutelare il

normale assetto del territorio e il bene demaniale.

Quello di questi giorni è solo l’ultimo dei controlli posti in essere dai militari della

Guardia Costiera e finalizzato alla tutela del paesaggio e dell’ambiente che

nell’ultimo anno hanno visto i militari impegnati lungo tutto il tratto di competenza

effettuando molteplici attività.