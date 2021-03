Come diventare più ecosostenibili? Questa è una domanda che ci chiediamo un po’ tutti al giorno d’oggi dato che siamo bombardati da informazioni che ci fanno rimanere male per come giorno dopo giorno roviniamo sempre di più il nostro ecosistema. La strada per arrivare ad un presente più green è ancora molto lunga e di sicuro per ancora un centinaio di anni non riusciremo a bloccare tutti i danni che facciamo alla terra in modo completo.

Certo, sono molto importanti le azioni di Stati, grandi multinazionali e aziende, ma non per questo dobbiamo scaricare tutta la responsabilità su di loro e non fare la nostra parte. Infatti, in occasione della prima edizione della Giornata della Terra, l’evento principale che celebra la sostenibilità, il fumettista anti-inquinamento Walt Kelly aveva detto la celebre frase: “Abbiamo incontrato il nostro nemico: siamo noi”. Ecco perché possiamo iniziare nel nostro piccolo e soprattutto già da oggi a fare la differenza.

Ci sono tanti metodi per dimostrarsi vicini all’ambiente. I più immediati sono naturalmente quelli di evitare la plastica monouso a casa propria. Stiamo parlando di forchette, coltelli, cucchiai, piatti, bicchieri, che sarebbero più comodi da buttare nella propria spazzatura piuttosto che lavare, ma non solo. Infatti, ci sono tantissimi altri modi in cui utilizziamo la plastica che magari potremmo ridurre se solo ne siamo consapevoli.

L’esempio lampante è di quando andiamo a fare la spesa: tantissimi prodotti venduti in confezioni di plastica inutilmente, come la frutta o la verdura impacchettata singolarmente, quando invece farebbe meglio all’ambiente e alla propria gola scegliere quello che preferiamo e prendere quello. Meglio optare per lattine o involucri di carta piuttosto che confezioni di plastica. Infatti, secondo le Nazioni Unite, circa metà dei rifiuti di plastica generati globalmente nel 2015 erano dovute dal confezionamento. Un altro consiglio per andare a fare la spesa è quello di preferire i mercati dei contadini locali o comunque negozi specializzati piuttosto che i supermercati, dato che prima di tutto aiuta i commercianti del luogo e le piccole aziende. Non bisogna dimenticare un consiglio veramente piccolo ma che può fare la differenza, vale a dire portare il proprio sacchetto quando andiamo a fare compere.

Delle piccole accortezze per quanto riguarda l’energia è prima di tutto cambiare tutte le lampadine e metterle a led. L’investimento di tempo e denaro è veramente poco, ma questa è una scelta che può fare la differenza. Infatti, le lampadine a led usano il 75% in meno di energia rispetto a quelle tradizionali e in più possono durare fino a 35 volte in più. Quindi, non solo daremo una mano all’ambiente senza alcuno sforzo, ma daremo anche una mano al nostro portafoglio!

Un consiglio un po’ meno semplice e immediato è quello di controllare tutte le nostre finestre e vedere se sono weatherproof: spesso l’energia si perde nelle fessure tra le porte e le finestre. Anche se sembra una cosa poco rivelante, queste fessure possono avere un impatto ambientale tremendo dato che il 70% delle emissioni dei gas serra sono attribuite all’utilizzo di energia negli edifici. Se facciamo in modo che il calore o il raffreddamento dei nostri ambienti stia nella nostra casa e non si disperda attraverso fessure, di sicuro aiuteremo l’ambiente e le nostre bollette!

Un aiuto potrebbero darlo anche le ciabatte, inteso quelle elettriche! Infatti, tutti i nostri apparecchi elettronici sono chiamati dagli esperti “vampiri energetici” perché questi consumano energia anche quando sono spenti. Lasciare questi collegati a delle prese può costare in media fino a 200 dollari in più nelle bollette al mese. Le ciabatte invece stacca tutta l’energia che va a questi apparecchi una volta che tu non li stai usando più. Questo piccolo consiglio ti toglie il pensiero di doverti ricordare ogni volta di staccare la tua tv, console, microonde e chi più ne ha più ne metta, dalla corrente. Come per le altre piccole accortezze che abbiamo già elencato, questo non solo ti fa pesare meno sulla coscienza il fatto di essere poco sostenibile, ma fa anche pesare meno il tuo portafoglio.