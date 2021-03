Bari, 26/03/2021 –(ansa) Ci sono stati 41 vittime da coronavirus nelle ultime 24 ore in Puglia e su12.135 test registrati sono stati rilevati 2.162 casi positivi ancora un record in crescita (ieri erano stati 2.033 casi positivi) anche rispetto all’incidenza dei test che oggi è del 17,8% (ieri era del il 15,8%).

Ancora molto alto il numero di nuovi contagi in provincia di Bari dove sono stati 817 in provincia di Bari, 382 in provincia di Foggia, 381 in provincia di Taranto, 243 in provincia di Lecce, 176 in provincia di Brindisi, 160 nella provincia BAT, 8 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Delle 41 vittime, 25 vivevano in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.817.711 test. 135.498 sono i pazienti guariti e 44.796 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 184.941. (ansa)