Covid, Puglia “no-vax”: 30mila sanitari non si vaccinano

Bari, 26/03/2021 –(gazzettamezzogiorno) In Puglia su 140mila operatori sanitari, i vaccinati con almeno la prima dose sono 110.517, quindi ci sono quasi 30mila che non si sono sottoposti alla somministrazione del vaccino anti Covid. La nostra regione è maglia nera ed è al di sotto della media nazionale: è quanto emerge dal Report settimanale pubblicato dal governo Draghi sul sito istituzionale e aggiornato ad oggi 26 marzo. Secondo il monitoraggio nazionale, in Puglia la copertura tra il personale sanitario è pari al 78,94%, sotto la media nazionale pari all’86,24%.(gazzettamezzogiorno)