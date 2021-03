Incidente sulla SS16 in direzione Cerignola, chiusa carreggiata

Bari, 26 marzo 2021. A causa di un mezzo pesante ribaltato, lungo la strada statale 16 “Adriatica” è temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione sud, al km 714,150, all’altezza del territorio di Cerignola in provincia di Foggia. Sono al momento in corso le operazioni di recupero del mezzo e di ripristino del piano viabile.

Il transito veicolare, in direzione Bari, viene deviato al km 713,500 verso l’uscita “Cerignola/Ospedale”.

In direzione Foggia rimane chiusa la corsia di sorpasso e si procede su quella di marcia.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile.

