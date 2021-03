Miti sugli appuntamenti

Tutti sappiamo che dovrebbe esistere l’appuntamento perfetto, quello che se eseguito nel modo giusto è in grado di portare alla relazione dei sogni, giusto? Bene, questo tipo di appuntamento non esiste, esistono invece tantissimi miti da sfatare per poter vivere meglio gli appuntamenti. Come possiamo vedere anche su flirtsenzalimiti recensioni diverse parlano di appuntamenti diversi, in grado tutti di essere pienamente soddisfacenti. L’importante è, appunto, evitare di seguire regole inesistenti e cadere in trappole in grado solo di aumentare l’ansia e rovinare tutto.

Porta la ragazza al ristorante più costoso e di prestigio

Potreste chiedervi: qual è il modo migliore per far vedere a una persona che ci tengo tanto, fare bella figura, e dimostrare anche la mia classe e personalità in un solo colpo? Semplice, andiamo a cena nel posto più caro della città. Non è sempre così però. Portare una persona in un ristorante costosissimo e offrirle la cena potrebbe venire vissuto come eccessivamente opprimente. C’è, per esempio, rischio che non si trovi a suo agio con voi, perché potrebbe sentirsi in debito per via dei soldi spesi. Oppure potrebbe sembrare una power move fatta con l’unico scopo di ricevere qualcosa in cambio, usando i soldi e la classe del posto per colmare delle lacune.

Inoltre non si può dimenticare come questi posti possano mettere in difficoltà alcuni commensali proprio quando si tratta della scelta dei piatti oppure distrarre dall’appuntamento stesso. Il consiglio? Chiedi prima di prenotare in un posto del genere, perché non è detto che siano apprezzati da tutti, soprattutto all’inizio di una relazione quando non ci si conosce ancora.

L’incontro deve essere duraturo

Sbagliato, l’incontro deve durare il giusto. Uscire assieme e riempire il tempo con attività senza senso solo per occupare più ore possibili non lascerà un buon ricordo. Anzi, se a un certo punto finirà solo per essere noioso. Non c’è niente di male in un appuntamento che dura dal mattino alla sera, solo se non viene forzato. Se il tempo passato assieme aumenta in modo naturale allora va bene, ma a volte basta anche pochissimo perché entrambi capiscano se si è fatti l’uno per l’altra. Insistere rischia, nel migliore dei casi, di annoiare il partner e nei peggiori di inquietarlo. Considerate questo: meglio lasciare un po’ di curiosità e interesse per la volta successiva, che giocarsi subito le proprie carte.

Passa a prendere la ragazza, accompagnala a casa e assicurati di regalarle i fiori

Prima di tutto, non è detto che una ragazza voglia farvi sapere fin da subito dove vive o dovervi salutare sulla porta di casa. Certo, accompagnare una donna a casa è sempre una buona abitudine, anche per questione di sicurezza, ma se è lei che vi propone un altro luogo di incontro allora non insistente.

Secondariamente: i fiori. Non sono un dono apprezzato da tutte e per buonissimi motivi. Ad alcune non piacciono perché sono un po’ troppo un cliché, ma il problema maggiore non è questo. Un mazzo di rose offerto all’inizio dell’appuntamento sicuramente sarà bellissimo, ma poi cosa dovrebbe farci una ragazza? Portarselo dietro tutto il tempo rovinando i fiori? Lasciarli in macchina, dovendo poi buttarli? Se volete regalare dei fiori meglio farlo prima di uscire, così che possano essere lasciati in casa e messi subito in ordine, ma non è obbligatorio, anzi.

L’appuntamento perfetto, ovviamente, dipende da voi e dalla persona che andrete a incontrare: non è detto che quello che funziona con una persona sia uguale per l’altra. L’importante è non dimenticare la regola numero uno: il dialogo è la base di una buona relazione.