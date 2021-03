“Piccolo imprenditore” di Manfredonia scrive: “Sì, ora mettetevi nei nostri panni”

Manfredonia, 26 marzo 2021. Il titolo non è una metafora ma una richiesta di riflessione e di immaginazione rivolta a chi nonostante il difficile momento di una cospicua parte della popolazione italiana continua comunque a percepire un regolare stipendio o emolumento.

Quindi cercate di immaginare chi, a differenza vostra, da circa un anno ha visto ridursi a meno del 30% il reddito necessario per mandare avanti la famiglia ed espletare i pagamenti delle utenze e delle tasse nei limiti del possibile.

Credetemi non è una condizione di facile gestione.

Qualcuno si chiederà e allora come fate?

Orbene chi aveva un gruzzoletto da parte lo ha già utilizzato e praticamente esaurito e quindi adesso si va avanti utilizzando gli “affidamenti” bancari. Ma quanto può reggere questa situazione??? Probabilmente è già molto vicina alla saturazione.

Cosa succederà quando molti rapporti di “credito” con le banche cominceranno a saltare Dio solo lo sa.

Il problema più drammatico per noi piccoli imprenditori e professionisti, cosi dette Partite Iva, è che non riusciamo a vedere ancora uno spiraglio di luce.

Allora dico ai fortunati che continuano, nonostante i problemi della pandemia, a condurre una vita “quasi normale” immaginate di vedere i vostri redditi ridursi dall’oggi al domani del 70% e oltre e di dover comunque continuare in qualsiasi modo di continuare a tener su la “baracca” altrimenti non si sa cosa fare. Immaginate che questo contesto perduri per oltre un anno. Bene adesso che vi state immedesimando nella condizione di vita e nel pensiero di chi sta realmente vivendo questa situazione come cominciate a sentirvi??? Noi che la viviamo realmente, nonostante tutto, ci sentiamo i veri eroi e salvatori del paese. Si è così perché se anche noi, cittadini Italiani e lavoratori, avessimo preteso dei trattamenti simili alle casse integrazioni o redditi di cittadinanza o altro vi posso garantire che l’Italia avrebbe già chiuso i battenti. Grazie a Dio le “Partite Iva” sono una specie resistente e abituata a confrontarsi giornalmente con le difficoltà, anche con quelle impreviste e malgestite dalle Autorità. Ancora una volta, aldilà di tutto, risolleveremo l’Italia appena sarà possibile. Non vi preoccupate, non ci scorderemo di voi. Auguro a tutti ogni bene.

Colgo l’occasione per augurare a tutti una Santa Pasqua.

Francesco Palmieri – Piccolo Imprenditore Sipontino