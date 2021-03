Scuole, Draghi: “Possibile riapertura fino alla prima media”

“Riapertura della scuola fino alla prima media“. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

“Il ministro Bianchi sta lavorando perché avvenga in modo ordinato- riporta l’agenzia Ansa-. La volontà complessiva era che, se ci fosse stato uno spazio, lo avremmo utilizzato per le scuole fino alla prima media”

“La scuola è un punto di contagio limitato solo in presenza di altre restrizioni. Ciò che è fonte di contagio è tutto ciò che avviene attorno alla scuola, quindi più si alza l’attività scolastica più aumentano le possibilità di contagio”, ha spiegato il premier.

“In alcuni casi sarà possibile effettuare il test” per gli studenti “ma parlare di azione globale mi sembra eccessivo”, ha detto ancora Draghi.

Parlando dei vaccini ha rprecisato:”Noi per primi abbiamo proposto” il tema delle restrizioni all’export di vaccini nei Paesi extra-Ue. “Ora purtroppo è un tema all’attenzione di tutti”.

“Mi riservo di esaminare la parte giuridica degli ultimi contratti. Confermo quanto detto: c‘è in gioco la salute, la vita e la morte, bisogna cercare il coordinamento europeo e se non si vede la soluzione bisogna cercare altre strade. Io però starei attento a fare certi contratti”.