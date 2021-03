Manfredonia, 26 marzo 2021. In programma lunedì prossimo, 29 marzo 2021, alle ore 7:30 a Uno Mattina su Rai 1 la storia di Domenico Gatta di Manfredonia, sottoposto nello scorso ottobre 2019 al trapianto di polmoni, fegato e pancreas.

L’uomo, 47 anni, era stato trasferto a Torino con un volo di Stato dal Policlinico di Bari. Affetto da una grave fibrosi cistica era in coma. “Non ricordo nulla – raccontò in una passata intervista – però ricordo la sofferenza di quando ero costretto a uscire di casa col respiratore, decine di farmaci a portata di mano per ogni evenienza”.

Il trapianto combinato lo ha salvato.

“E’ una vera rinascita, non dimenticheremo mai questo Natale”, aveva detto la moglie, Giuseppina, nell’ottobre del 2019.