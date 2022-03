Statoquotidiano.it, Manfredonia, 26/06/2022 – Dante e Manfredonia sempre più uniti.

Si è svolto ieri nella sala del Consiglio Comunale a Palazzo di Città il Dantedì. La giornata, dedicata a Dante Alighieri ed istituita due anni fa dal Ministro alla Cultura Dario Franceschini, prende come punto di riferimento il 25 marzo, giorno in cui si crede Dante si “ritrovò nella selva oscura”. Presente il Sindaco Gianni Rotice per gli onori di casa, il virgiliano organizzatore della giornata, prof. Vittorio Tricarico e, come ospite d’onore l’attore, ballerino, illusionista e detentore di vari Guinness dei primati Alexis Arts, pseudonimo di Danilo Audiello, originario della Capitanata.

Questo Dantedì ha voluto mettere in risalto il legame tra la Divina Commedia e Manfredonia, unita dal filo conduttore di Re Manfredi, fondatore della città. Il figlio dello Stupor Mundi Federico II viene infatti citato da Dante nel III canto del Purgatorio, dove viene posto tra i contumaci, ovvero quelle anime che furono scomunicate in vita.

Il Sindaco Gianni Rotice, aprendo l’evento, ha dichiarato che, seppur in un periodo socioeconomico e sanitario estremamente difficile come quello attuale, sia giusto guardare al futuro e a alle iniziative di carattere culturale che rappresentano un pilastro fondamentale del futuro della città.

È intervenuto Alexis Arts che, collegandosi all’incipit del primo cittadino, ha voluto anticipare, senza rivelare del tutto, una serie di eventi legati alla Divina Commedia e che vedranno l’inserimento di Dante Unito al creative learning, cioè imparare divertendosi.

La palla è poi passata al Prof. Vittorio Tricarico, Presidente del Teatro Cinque ed appassionato dantesco che ha concentrato la maggior parte del tempo spiegando, con enfasi decisa, le ragioni storiche, politiche e letterarie che hanno poi spinto Dante alla realizzazione del suo capolavoro, una spiegazione dei fitti giochi politici e religiosi che imperversavano nell’Italia due/trecentesca, della scomunica di Re Manfredi nella quasi eterna faida tra guelfi e ghibellini.

La giornata si è conclusa con la lettura, da parte del professore, dei versi del Canto III del Purgatorio in cui il Sommo Poeta incontra il fondatore della città di Manfredonia, con gli ormai celebri versi “biondo era e bello e di gentile aspetto”.

A cura di Piercosimo Zino