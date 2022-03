Foggia, Zeman:” Per i playoff ci dobbiamo provare”

Fonte:foggiagol.it Foggia 26, marzo 2022. Questa mattina è tornato a parlare l’allenatore del Calcio Foggia, Zdenek Zeman alla vigilia di Foggia-Campobasso. Ecco le sue dichiarazioni:

“Non volevo venire in conferenza ma visto che ho dichiarato che non sono superstizioso dovevo venire per forza anche se i due ragazzi che mi hanno sostituito poi hanno giocato bene e abbiamo vinto. Tutte le partite sono importanti. Vogliamo chiudere bene il campionato ma lo è per tutte le squadre. Cercheremo di allungare dopo queste vittorie ma c’è anche l’avversario come il Campobasso che finora ha fatto bene quindi non è da sottovalutare”.

“In questo momento con i primi caldi ne risentono e spero che superano questa entrata nella primavera per poi fare sempre meglio. Allenarsi con 25 gradi rispetto ai 10 si risente un po’ ma vale per tutte le squadre forse meno per il Campobasso che ha qualche grado in meno. Il lavoro fatto basterà sul piano fisico per andare avanti ma bisogna distribuire i cambi per le prestazioni. Dobbiamo pensare partita dopo partita e fare risultati positivi. Ovviamente dipende anche dagli altri sopra che risultati faranno”.

“Nell’ultima parte di campionato le mie squadre sono sempre andate bene quindi spero che quest’anno possa fare sempre meglio fino alla fine. Per i playoff ci dobbiamo provare certo ci sono squadre più attrezzate a livello tecnico noi invece più nel livello tattico”.(foggiagol.it)