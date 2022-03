Giornata Mondiale dell’Endometriosi. Intervista a Clarissa Palmiotto

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 26/03/2022 – Oggi ricorre la Giornata Mondiale dell’endometriosi.

L’endometriosi è una patologia cronica e invalidante, caratterizzata dalla presenza di tessuto simile a quello endometriale in altre sedi, pelviche ed extrapelviche. Colpisce una donna su 10, in Italia ne soffrono circa 3 milioni di donne, ed esistono 4 stadi, che vanno dal più lieve al più grave. Essendo cronica, non esiste una cura all’endometriosi. Viene trattata solitamente con la pillola (progestinica o estroprogestinica) per tenere sotto controllo la sintomatologia, e, se necessario, si ricorre all’intervento chirurgico. Oggi ne parliamo con Clarissa Palmiotto, giovane ragazza sipontina che da anni porta avanti la sua personale missione per rendere i cittadini più consapevoli di questa malattia.

Ciao Clarissa. Anzitutto grazie per la tua disponibilità. La prima domanda è abbastanza personale. Quando hai scoperto di soffrire di endometriosi?

Ho scoperto di essere affetta da endometriosi circa 4 anni fa, quando mi è stata confermata la diagnosi di endometriosi 4 stadio profondamente infiltrante. I primi sintomi sono iniziati all’età di 16 anni circa, la diagnosi è arrivata all’età di 21 anni. Si può capire come non sia una patologia semplice da diagnosticare, in quanto non tutti i medici ne hanno piena conoscenza e quindi sanno diagnosticarla. Bisogna infatti rivolgersi a ginecologi esperti nella patologia, e non sono ancora abbastanza purtroppo, in particolare nel sud Italia. Motivo per cui l’ho scoperta dopo un po’ di anni dall’insorgenza dei sintomi, che inizialmente io stessa ho sottovalutato, essendo la patologia ahimè ancora poco conosciuta.

Quali sono gli effetti più comuni causati dall’endometriosi e anche i campanelli d’allarme che dovrebbero destare sospetti?

I sintomi più comuni sono il dolore alla mestruazione, dolore pelvico cronico, ci può essere dolore all’evacuazione, e/o alla minzione, difficoltà e dolori nei rapporti sessuali, possibili sanguinamenti tra un ciclo e l’altro, o comunque mestruazioni emorragiche, cistiti ricorrenti, colon irritabile, stanchezza cronica, stipsi alternata a diarrea, e anche infertilità (30/40% dei casi).

Vi potrebbe essere qualche difficoltà nel concepimento?

Si, molte donne infatti scoprono di essere affette da endometriosi proprio a causa della difficoltá nel concepire, e magari si rivolgono a centri pma. Ricordiamo però che l’endometriosi non causa necessariamente infertilità e non va associata solo ed esclusivamente a questo aspetto, proprio perché è una patologia multidisciplinare, che può causare danni anche gravi a più organi, come nel caso di tante donne ad esempio portatrici di neuromodulatore sacrale o cateterismi, e nel mio caso, che ho dovuto sottopormi ad un intervento importante con resezione intestinale, coinvolgimento di nervi vaginali, ovaie, tube, zone vicine alla vescica, setto retto vaginale, vari legamenti, dilatazione renale, e un complesso di aderenze che incollava tutti questi organi. Inoltre, ci sono casi in cui l’endometriosi è asintomatica.

Qual’è l’opinione e la consapevolezza che la gente che hai incontrato ha rispetto a questa malattia?

Sicuramente la consapevolezza è quasi assente rispetto a questa patologia. Per questo informare è fondamentale!

Un consiglio che vuoi dare alle ragazze, alle donne e, perché no, agli uomini che ci leggono.

Un consiglio che vorrei dare a tutte le donne è quello di non sottovalutare mai nessun sintomo, rivolgersi solo a ginecologi esperti in endometriosi; non basta che un ginecologo sia bravo, ma è necessario che tratti la patologia a tutto tondo. E soprattutto parlarne, non provare imbarazzo o disagio nel parlare dei propri sintomi. Esistono varie associazioni e gruppi Facebook per la conoscenza, l’informazione e il supporto. E per gli uomini, magari mariti, compagni, sicuramente consiglio di rimanere accanto alla propria donna, comprenderla, non abbandonarla ma soprattutto crederle e non considerare le sue parole o i suoi possibili sintomi come esagerazioni, come purtroppo in molti casi accade. Sia da parte dei compagni, sia da quella degli stessi familiari.

A cura di Piercosimo Zino