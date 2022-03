Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 26 marzo 2022 – È partita su bookabook la campagna di crowdfunding dell’autore manfredoniano Andrea Trotta per la pubblicazione del suo primo libro “Vivere e altri racconti”.

Andrea Trotta, trentenne originario di Manfredonia, figlio del Maestro Cartapestaio Matteo Trotta, è un autore esordiente che ha dato vita al suo primo libro di racconti. Laureato in Comunicazione Culturale presso l’Università degli Studi di Macerata e in Discipline della Musica e del Teatro presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, durante gli studi universitari ha coltivato la sua passione verso la scrittura e i social media, attraverso la creazione di diverse Pagine Facebook e la gestione dei relativi contenuti di carattere culturale e autobiografico.

La passione verso il teatro l’ha spinto a collaborare alla creazione di un blog di giornalismo e critica teatrale in collaborazione con il D.A.M.S. di Bologna. Attualmente lavora come coordinatore di un incubatore di startup e collabora come copywriter con aziende e startup.

“Vivere e altri racconti”, il suo libro d’esordio, è una raccolta di storie incentrate sul “mestiere” di vivere. Venti racconti per altrettanti modi di vivere. Venti personaggi che incarnano, attraverso le loro storie o quelle degli altri, le proprie attitudini alla vita. Venti trame diverse nelle quali i protagonisti riflettono sugli altri e su stessi, mettendosi a nudo, raccontando i loro drammi e le esperienze quasi per autopsicanalizzarsi. “Vivere e altri racconti” è il racconto universale dell’uomo alla ricerca di sé stesso.

Lo scorso 8 marzo è partita la prima campagna di crowdfuding su bookabook per la pubblicazione del libro. “bookabook” è una casa editrice che consente la pubblicazione del proprio libro attraverso una campagna di crowdfunding. La campagna consiste nel raggiungere le 200 preordinazioni nel corso di 100 giorni: raggiunto il goal, il libro viene editato e distribuito attraverso Messaggerie Libri, il più importante distributore indipendente di prodotti editoriali in Italia, capace di mettere i libri bookabook a disposizione delle librerie, tanto di quelle di catena quanto delle librerie indipendenti. L’obiettivo è costruire una piccola comunità di lettori attorno al libro.