Manfredonia, Per amore di SIRO’: “Se mi vuoi bene mi sterilizzi”

MANFREDONIA (FOGGIA), 26/03/2022 – “La primavera è alle porte e questo per noi significa una cosa… gattini!

Ci stiamo preparando ad accogliere cuccioli abbandonati, malati, non autosufficienti… lasciati sul ciglio di una strada, gettati in un fosso in sacchetti di plastica, abbandonati nei parcheggi dei centri commerciali uno alla volta, per non dare nell'occhio. Gattini così piccoli che hanno bisogno di essere allattati giorno e notte ogni 3 ore, debilitati per l'assenza delle cure materne, suscettibili a tante malattie.

Questo significa “Primavera” significa non avere il posto per animaletti che arrivano a decine, significa riempire anche le case delle volontarie, non possiamo mescolare cucciolate diverse in quanto aumentano il rischio che un solo gattino malato contagi tutti gli altri. Non abbiamo spazi e stalli a sufficienza per salvarli tutti (sperando che il nostro comune un giorno ci faccia la grazia di ascoltarci e creare un oasi felina, per poterli curare e chi non trova adozione introdurlo). Primavera è il tempo delle nascite, ma nessuno parla mai delle morti…”.