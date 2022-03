Porto alti fondali Manfredonia: “Fallimento industriale prosegue con l’eolico”

MANFREDONIA (FOGGIA), 26/03/2022 – “In Capitanata il fallimento industriale prosegue, con l’industria del vento.

Queste pale eoliche sull’area portuale del porto alti fondali di Manfredonia, non sono lí in attesa di essere imbarcate. Noi le importiamo. Da circa 20 i monti dauni sono il più importante distretto energetico dell’eolico. Mai industria elettromeccanica si é insediata nell’area industriale di Manfredonia o dell’Incoronata. Importiamo tutta la tecnologia, e i costi si ingrossano con i costi di trasporto e le fonti fossili, per questo si fanno le guerre. E noi potevamo essere un modello industriale ed energetico autosufficiente, diversificando le fonti di approvvigionamento. Se….”.

Lo riporta sui social Gianfranco Eugenio Pazienza precedentemente Responsabile di Misura FEAMP presso GAL Gargano Agenzia di Sviluppo.