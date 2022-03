Rapina da film: i banditi perdono per strada un fiume di banconote

CHIETI, 26/03/2022 – (ilgazzettino) Tantissime banconote da 200 euro sparse nella zona del colpo, un tappeto di soldi perso durante la rocambolesca fuga del commando che ha assaltato il pre caveau dell’istituto di vigilanza Sicuritalia Ivra di Chieti.

Puntava al colpo del secolo il gruppo armato di 20 banditi professionisti che giovedì sera, alle 20,30, ha messo a ferro e fuoco le strade tra Pescara e Chieti, provando a svaligiare completamente la sede di via Po, nell’area dei centri commerciali di Sambuceto, a San Giovanni Teatino, dove sono custoditi tanti soldi, chi parla di 25 milioni, chi di molto di più. Ma nel caveau non sono mai arrivati.

Sono scappati con cinque o sei milioni in contanti – la quantificazione è ancora in corso – fermandosi nella sala di smistamento delle banconote, protetta da muri di cemento armato crollati come burro sotto i colpi di una gigantesca ruspa manovrata da uno dei banditi. Tutt’intorno una pioggia di proiettili sparati con kalashnikov e pistole, fuori forti esplosioni, otto mezzi – tra Tir e auto – dati alle fiamme e messi di traverso per bloccare le principali vie di accesso all’area del colpo. Chi è riuscito a passare si è fermato subito dopo con le gomme forate dai chiodi a tre punte disseminati sull’asfalto. (ilgazzettino)