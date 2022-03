Rincari, Russo: “Gli agricoltori si sveglino invece di delegare la protesta”

Stato Quotidiano.it, 26 marzo 2022. Alla manifestazione contro il caro carburanti, promossa da Masserie Santagatesi, erano presenti i comuni dei Monti Dauni con le relative amministrazioni locali, il presidente della Provincia Nicola Gatta, il vice presidente del consiglio regionale Giannicola De Leonardis, la senatrice del M5s Gisella Naturale, il consigliere Regionale Antonio Tutolo, sindaci, amministratori locali e agricoltori.

Capitanata. Protestano gli agricoltori per i rincari: “Così il territorio muore”

“L’agricoltura in crisi da decenni va totalmente rivista- dice Luigi Ruberto del Club Liberal Monti Dauni- costruendo politiche tese al sostegno per i settori di qualità e agevolando le zone montane. Urge puntare all’autosufficienza alimentare per farlo serve sostenere il settore agevolandone la sua evoluzione. Si pensi che le aree dei monti dauni a confine con la regione Campania, non usufruiscono da decenni della cosiddetta “compensativa”, un ulteriore contributo al reddito agricolo riconosciuto in Campania ma non in Puglia per le sole zone montane”. La proposta è che i comuni dei monti dauni si impegnino ad approvare nei consigli un atto di indirizzo da inviare alla giunta regionale e al presidente Emiliano “per vedere riconosciuta, per le sole aree interne e montane, la misura cd compensativa per mitigare la minore resa nelle aree interne montane”.

Antonella Russo ha commentato la manifestazione di stamattina circa la presenza del numero di agricoltori: “Considerato che la Capitanata è terra di agricoltori, non erano in tanti a protestare. Il problema principale è negli agricoltori stessi, che si lamentano a testa bassa ma che non riescono a fare fronte comune e, soprattutto, sono assenti alle manifestazioni e a tutte le iniziative intraprese nell’ interesse della categoria. Pensano che i loro problemi devono essere risolti sempre da altri. Oggi in tanti stavano concimando anche con il concime a 110 euro al quintale, non potevano fermarsi. Tanti stavano potando gli uliveti, già, ma poi brontolano a testa bassa e si sentono leoni solo dietro una tastiera di telefonino, o nelle chat di watspp e facebook. Anche chi è causa del suo mal pianga se stesso”.