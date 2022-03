“Rischio deposito Gpl Manfredonia per problema approvvigionamento energetico”

MANFREDONIA (FOGGIA), 26/03/2022 – “Siamo stati i primi a lanciare l’allarme, ormai un mese fa, e a chiedere alla Regione Puglia di sensibilizzare il Governo nazionale affinché ponesse in essere la misura del taglio delle accise.

Ma la montagna ha partorito il topolino. Non è certo uno sconto di 25 centesimi fino alla fine di aprile a risolvere il problema dell’aumento selvaggio del costo dei carburanti che sta mettendo in ginocchio agricoltori, allevatori, pescatori e autotrasportatori. Serve un intervento strutturale, definitivo. Che non si può definire “coraggioso” ma dovuto. Lo Stato non può più perpetrare la beffa delle accise, scaricando sugli italiani un ulteriore gravame di tasse, oltre all’Iva al 22%.

Le accise vanno abolite definitivamente, altro che sospese temporaneamente con un provvedimento debole come quello varato dal Consiglio dei Ministri qualche giorno fa. Continueremo ad essere al fianco di imprese e famiglie su questo tema e saremo vigili poiché il rischio che il conflitto Russia-Ucraina porti a voler risolvere il problema dell’approvvigionamento energetico attraverso un mega deposito di gpl a Manfredonia o attraverso l’ulteriore installazione di pale eoliche deturpanti sui Monti Dauni, è un fatto concreto che caratterizza le cronache locali di queste settimane.

Come ho evidenziato questa mattina in occasione della manifestazione di protesta organizzata dagli agricoltori al casello di Candela, sono altresì necessarie politiche comunitarie che vadano nella direzione della tutela del mondo agricolo, della produzione di grano e che siano efficaci contro ogni forma di speculazione, quanto mai pericolosa in questa fase storica, che rischia di mettere in ginocchio interi settori economici vitali e strategici del nostro Paese in nome della crisi energetica”.

Lo riporta il consigliere regionale pugliese Giannicola De Leonardis.