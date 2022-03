Seie D: L’Audace Cerignola espugna Lavello e consolida la vetta

StatoQuotidiano.it Foggia, 26 Marzo 2022. Basta una rete di Longo al 53′ di gioco all’Audace Cerignola per espugnare il “Pisicchio” e blindare la vetta. Tre punti pesantissimi per gli ofantini che nel 29°turno del campionato di calcio di serie D, gir. H, volano a +9 sul Bitonto, atteso domani all’incontro casalingo con il Gravina. Un successo costruito da squadra matura. I gialloblù, dopo aver chiuso con il punteggio ad occhiali, nella prima frazione hanno sbrigato la pratica ad inizio ripresa con la zampata del centravanti dell’Audace. La squadra di mister Pazienza ha avuto la capacità e il merito di superare un match con diverse insidie, prima tra tutte un campo non perfetto e ha mostrato la giusta maturità contro i gialloverdi e la capacità di soffrire, con Trezza sugli scudi in un intervento salva risultato. Un’affermazione che dà fiducia e proietta il sodalizio del presidente Danilo Quarto all’incontro con la Nocerina, infrasettimanale, con il morale alle stelle.

Al termine dell’incontro in sala stampa, lo stesso presidente, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: ” Era una partita importante su un campo difficile e quasi impraticabile per il tasso tecnico. Abbiamo trovato l’episodio giusto. Abbiamo dimostrato di essere una squadra cinica e una squadra che vuole raggiungere l’obiettivo. Mercoledì, con questo entusiasmo, troveremo un Monterisi stracolmo. Sono straconvinto che squadra ha una voglia matta di raggiungere un obiettivo storico”.

Ph Image: Audace Tv Channel

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 26 Marzo 2022