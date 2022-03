Ucraina, Coldiretti Puglia: “Con ok UE semina altri 100mila ettari”

Statoquotidiano.it, Foggia, 26 marzo 2022 – Con gli interventi straordinari decisi dalla Commissione Ue può essere garantita anche in Puglia la messa a coltura di oltre 100mila ettari lasciati incolti per la insufficiente redditività, per gli attacchi della fauna selvatica e a causa della siccità che va combattuta con investimenti strutturali per realizzare piccoli invasi che consentano di conservare e ridistribuire l’acqua per aumentare la produzione aggiuntiva di grano duro per la pasta, di tenero per fare il pane e di mais per gli allevamenti.

E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, con il ritorno anche dei grani antichi dal Senatore Cappelli al Gentil Rosso con cui si fanno pane e pasta, presentanti al mercato dei contadini di Lecce dagli agricoltori di Campagna Amica che per una giusta remunerazione del proprio lavoro sono pronti ad aumentare la produzione di grano in Puglia dove è vietato l’uso del glifosate in preraccolta.

