Ucraina, Generale Mini di Manfredonia: “Rischi per l’italia nell’invio delle armi”

MANFREDONIA (FOGGIA), 26/03/2022 – (korazym) Chiunque ha voglia disintossicarsi dei media con l’elmetto e comprendere bene che cosa realmente stia rischiando l’Italia con la decisione di inviare armi in Ucraina, divenendo di fatto co-belligerante nel conflitto, non vi può essere lettura migliore che questo lungo e approfondito articolo del Generale di corpo d’armata Fabio Mini (Manfredonia, 11 dicembre 1942).

Tra i vari incarichi è stato portavoce del capo di Stato maggiore dell’Esercito italiano e, dal 1993 al 1996, ha svolto la funzione di addetto militare a Pechino. Ha inoltre diretto l’Istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI). È stato Capo di Stato maggiore del Comando NATO per il Sud Europa e a partire dal gennaio 2001 ha guidato il Comando Interforze delle Operazioni nei Balcani. Dall’ottobre 2002 all’ottobre 2003 è stato comandante delle operazioni nello scenario di guerra in Kosovo nell’ambito della missione KFOR (Kosovo Force) a guida NATO. Commentatore di questioni geopolitiche e di strategia militare, scrive per Limes, la Repubblica, l’Espresso e il Fatto Quotidiano dal 2015. È membro del Comitato Scientifico della rivista Geopolitica e autore di diversi libri. (korazym)