Billa Consiglio nuovo presidente del Club per l’Unesco di Foggia

StatoQuotidiano, 26 marzo 2023. “Auguri alla mia nuova Presidente, auguri e buon lavoro a lei e a tutto il Consiglio direttivo. Li ringrazio tutti, così come ringrazio tutto il Consiglio direttivo uscente e il suo Presidente facente funzioni”. Parole di Giovanna Paolisso, avvocata, che si complimenta con Billa Consiglio, nuova presidente del Club per l’Unesco di Foggia, dopo la scomparsa di Floredana Arnò e il difficile momento che ne è seguito. Da componente dell’associazione e grande amica di entrambe, prosegue:

“Il Consiglio direttivo ha saputo affrontare il (nostro) dolorosissimo momento, tirato le fila di tanti, tantissimi discorsi e rapporti e continuato sulla via che aveva disegnato. Floredana è stata capace di non lasciarsi fuorviare dai titoli dei giornali e dai gradini delle statistiche e ha scovato le tante gemme del nostro territorio facendone collane e rosari meravigliosi. Non è facile succederle, raccogliere questa eredità, renderle merito e al contempo distinguersi e individuarsi”.

Sulla nuova presidente- che durante l’assemblea dei soci ha auspicato la partecipazione attiva di tutti i soci ai progetti da svolgere nel corso dell’anno- ha aggiunto: “Billa Consiglio ha dimostrato, sin dal suo discorso iniziale, di saper cogliere il testimone, di sapere essere enzima di questo gruppo di amici vestito da associazione, di saper fare fermentare uomini, energie e idee, di saper tenere la rete, cogliere e intercettare stimoli, di saper divenire punto di riferimento di chi si impegna davvero nel volontariato, con quella generosità, umanità, umiltà e semplicità che le appartiene, che è sostanza e struttura di sé”.

L’assemblea dei soci del Club per l’Unesco di Foggia si è tenuta ieri sera presso l’antica masseria Bosco Elda. Nel corso della serata è stato presentato, oltre alla presidente, anche il nuovo consiglio direttivo così composto: Antonio de Bellis (vicepresidente), Lorenzo Albano (segretario), Aurelio Vietri (tesoriere ), Angela Dalicco (cerimoniere), Lucy Petrucci, Titti Gambatesa, Antonietta Antoniciello, Nicola Scudieri.