www.statoquotidiano.it. Si terrà lunedì 27 marzo 2023, alle ore 15, a Roma, l’audizione per la finale della candidatura a Capitale italiana della cultura 2025. “Monte Sant’Angelo 2025: un Monte in cammino” è il titolo del dossier che sarà illustrato alla Giuria, presieduta dal presidente Davide Maria Desario e composta da 7 esperti del mondo della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica.

Le città avranno a disposizione 30 minuti per presentare la propria candidatura, seguita da una sessione di ulteriori 30 minuti per le domande della commissione. Diretta streaming sul canale YouTube del Ministero dalle ore 15.15.

Della delegazione ufficiale, insieme al Sindaco d’Arienzo e all’assessore Palomba, faranno parte il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano accompagnato dalla consigliera di Bari e dal Direttore Patruno, il Teatro Pubblico Pugliese, Aeroporti di Puglia, il Parco del Gargano, il mondo delle imprese rappresentato dalla Camera di Commercio di Foggia, il mondo della scuola rappresentato dalla dirigente Santodirocco e quello della chiesa con il Rettore del Santuario… e 18 studenti dell’Istituto superiore “Giordani”.

All’audizione, interverranno: Pierpaolo d’Arienzo (Sindaco di Monte Sant’Angelo); Michele Emiliano (Presidente della Regione Puglia); Rosa Palomba (Vicesindaco, Assessore istruzione/cultura/turismo della Città di Monte Sant’Angelo); il coordinatore della candidatura Pasquale Gatta (Ufficio staff del sindaco, comunicazione e promozione); Marco Valle (Fondazione Links) e le operatrici culturali Stefania Marrone e Elisa Barucchieri.

Della delegazione, in platea, faranno parte: Grazia di Bari (Consigliere con delega alla cultura della Regione Puglia); Aldo Patruno (Direttore dipartimento turismo e cultura Regione Puglia); Paolo Ponzio (Presidente Teatro Pubblico Pugliese); Antonio Vasile (Presidente Aeroporti di Puglia); Antonio Masulli (Ente Parco nazionale del Gargano); Damiano Gelsomino (Presidente Camera di Commercio di Foggia); Enza Santodirocco (Dirigente scolastica degli Istituti comprensivi “Giovanni XXIII” e “Giovanni Tancredi-Vincenzo Amicarelli” di Monte Sant’Angelo); Immacolata Aulisa (Direttrice Centro studi micaelici e garganici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro); Francesca Cangelli (Università degli Studi di Foggia); Padre Ladislao Suchy (Rettore del Santuario di San Michele Arcangelo); in rappresentanza del Comitato tecnico scientifico Ledo Prato e Piero Gambale; per il Comune di Monte Sant’Angelo Michele Ciuffreda (Presidente Consiglio comunale), Laura Potenza (Consigliera comunale); Giosiana Santoro (Responsabile Settore Amministrativo); Rosa Cotugno (Ufficio cultura) e 18 studenti dell’Istituto superiore “Gian Tommaso Giordani” di Monte Sant’Angelo accompagnati dalla docente Ausilia Guerra.

A Monte Sant’Angelo si potrà seguire l’audizione in diretta dall’Auditorium “Peppino Principe” dalle ore 15.

LINK PER LA DIRETTA (lunedì 27 marzo ore 15) https://www.youtube.com/watch?v=bZuPcIKI8Zs

Al termine dell’audizione, indicativamente alle ore 16.30, da Roma partirà la diretta sulla pagina Facebook istituzionale del Comune (www.facebook.com/ComuneMontesantangelo) con una trasmissione di approfondimento e gli interventi della delegazione.