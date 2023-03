In occasione del centenario della costituzione del corpo dell’Aeronautica Militare, la base militare di Amendola aprirà le sue porte ai visitatori il prossimo 28 marzo.

Tutti i reparti della forza armata saranno accessibili al pubblico, incluso il 32° Stormo, che sarà aperto dalle 10 alle 16 con ingresso dalla Statale 89 “Garganica”. I visitatori potranno ammirare una mostra statica di velivoli e mezzi, visitare stand divulgativi e recarsi presso l’info point per maggiori informazioni sui concorsi banditi dall’Aeronautica Militare.

Inoltre, sarà possibile accedere ad un’area espositiva che custodisce reperti storici, fotografie, uniformi e parti di velivoli appartenuti allo Stormo. Si tratta di veri e propri pezzi di storia aeronautica, rappresentativi di reparti che da oltre 80 anni hanno una forte presenza nella Capitanata.

Lo riporta Foggiatoday.it.

In concomitanza con l’evento, l’Aeronautica Militare sosterrà il progetto benefico “Un dono dal cielo” in collaborazione con Airc – Associazione per la ricerca sul cancro. Grazie alla generosità del personale di tutti i reparti, l’associazione potrà raccogliere fondi per l’Ifom – Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare di Airc, finalizzati all’acquisto di macchinari di ultima generazione per la ricerca sul cancro.

I volontari di Airc saranno presenti al 32° Stormo con uno spazio espositivo e laboratori educativi. Si tratta di un’importante occasione per valorizzare l’impegno della Forza Armata nel sociale a favore della ricerca e dei più deboli e bisognosi.