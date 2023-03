Gino Lisa: il monumento ‘Il Volo’ di Rizzi potrebbe tornare entro l’estate

StatoQuotidiano.it, Foggia, 26 marzo 2023 – L’autore dell’opera ‘Ali sospese (Il Volo)’ Gianfranco Rizzi è da poco ritornato a Torino, dopo il sopralluogo nel capoluogo dauno voluto fortemente da AdP.

Il contributo dell’artista sarà importante nel restauro del monumento storico dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia.

Le condizioni attuali sono molto buone, essendo stata completamente ‘ripulita’, ma chiaramente deve essere ancora restaurata e ‘rimessa in piedi’. La creazione è alta circa 5 metri e mezzo.

Per ora saranno inviate da Rizzi delle gigantografie originali agli addetti ai lavori, ma in seguito tornerà personalmente in città per poter seguire fino alla fine la ‘rinascita’ della sua creazione.

L’esposizione al pubblico, stando a fonti vicine all’artista, dovrebbe avvenire entro questa estate. La location scelta, dopo varie osservazioni e qualche polemica da parte dei cittadini, sarebbe quella storica, negli spazi esterni all’aeroporto che conosciamo tutti.

Gianfranco Rizzi sarà quindi il consulente ufficiale del personale AdP, col fine condiviso di far tornare all’antico splendore l’opera originale.

A cura di Gianluigi Cutillo, 26 marzo 2023