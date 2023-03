Il Manfredonia vince ancora. Vetta matematica e finale conquistata

StatoQuotidiano.it, Manfredonia (Fg), 26 marzo 2023 – Sul sintetico del “Francesco Di Liddo” il Manfredonia vince ancora per 1-2, contro l’Unione Calcio Bisceglie, nella 24°giornata del campionato di calcio di Eccellenza Pugliese, girone A ed è irraggiungibile a due turni dal termine della regular season.

Squadre con moduli speculari sul terreno di gioco, entrambe con il collaudato 3-5-2. Mister Rumma, orfano in mediana di Binetti per squalifica, schiera a centrocampo Cascione, Liso e l’ex A. Morra, affidandosi come coppia d’attacco a Saani-Amoroso, relegando Di Palma in panchina. Mister De Santis senza Giambuzzi, appiedato dal giudice sportivo, per il Manfredonia sceglie la formazione tipo con Morra-Lopez tandem offensivo.

Fase di studio tra le due compagini con i biancoceleste che mantengono sostanzialmente l’iniziativa e la gestione della palla ma senza incidere particolarmente nel primo scorcio di gara. Match abbastanza compassato con giornata climaticamente primaverile, che ha consentito anche ad un buon numero di supporters garganici di seguire la trasferta della capolista. Saani al 20′ timidamente calcia per l’iniziale opportunità verso la porta, Chironi senza problemi. Sull’altro fronte, al 22′, cross di Turitto per Lopez che non ci arriva in spaccata. Andriano conclude centralmente al 27, per la parata facile del portiere ospite. Giunge dalle radioline il vantaggio del Polimnia sul Bisceglie che galvanizza la truppa di De Santis. Il Donia segna al primo vero tentativo. Biason, al 32′, batte un corner da sx, pallone che giunge a Lopez il cui tiro è murato da Lullo, che nulla può sul tap-in successivo dell’attaccante sipontino. Passano soli pochi secondi ed è Achik ad avere la ghiotta occasione del raddoppio ma, a tu per tu con Lullo, si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore biscegliese. Incursione pregevole di Lobosco sull’out di sinistra, al 44′, che trova la deviazione in corner sulla conclusione. I dauni legittimano il vantaggio nonostante la frazione sia spezzettata per svariati falli e dopo il minuto di recupero, accordato dal direttore di gara, vanno negli spogliatoi avanti per 0-1.

Si riparte con gli stessi ventidue che hanno cominciato la partita. Nessun cambio tra le due squadre. Gli azzurri di casa (oggi in fucsia) giocano con coraggio e a viso aperto senza barricate, anche in virtù della serenità della propria classifica ma non riescono a mettere in ambasce la retroguardia manfredoniana. D’Aiello prova la sortita al 55′ fuori misura. La battistrada spinge alla ricerca del gol della sicurezza per indirizzare la gara. Lobosco, al 60′, batte una velenosa punizione che però non si abbassa a sufficienza per centrare il bersaglio grosso. Gli sforzi sono premiati al 64′. Lopez sfonda sulla fascia sinistra, trova dalla parte opposta Turitto, che crossa per la zuccata vincente di Morra. Bel destro di Andriano dalla lunga distanza, poco alto sulla trasversale. Break di Lopez, al 76′, che ruba palla a metà campo si invola ma spreca con un tiro non irresistibile. Gol sbagliato, gol subito. E casualmente l’ U.C.Bisceglie riapre la contesa. Saani al 78′ finalizza un traversone da calcio d’angolo e di testa insacca. Panelli, a giro, coglie un palo clamoroso all’ 81′. Proteste veementi dei locali per un fallo di mano in area biancoceleste, l’arbitro dice di no. La squadra di Rumma ci crede e finisce in attacco alla ricerca del pareggio. Monopoli viene espulso per doppio giallo, con il consulto dei due assistenti. L’inferiorità numerica spegne le velleità dei locali, il Manfredonia si divora il tris con Morra al 95′, controlla ma conquista aritmeticamente primo posto del girone e finale playoff.

Tabellini

Unione Calcio Bisceglie: Lullo, Cascione, Di Pierro, Andriano (69′ Di Palma), Monopoli, Stella(69′ Ferrante), Liso, Morra, Amoroso (80′ Dell’Olio), Zinetti(83′ Petrignani), Saani. All. Rumma

Manfredonia: Chironi, Conticchio, Montrone, Biason, D’Aiello, Lobosco, Achik (74′ Achik), Salvatore, Morra, Lopez(80’Quitadamo), Turitto. All. De Santis

Reti: 32′ Lopez, 64′ Morra, 78′ Saane

Ammoniti: Liso, Lobosco, Conticchio, Di Pierro.

Espulso: Monopoli (doppia ammonizione)

Recupero: 1’pt, 7′ st

Arbitro: sig. F. Paladini (Lecce)

A cura di Antonio Monaco