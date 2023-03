Il progetto ‘Fabrica’ del Sacro Cuore di Foggia, i risultati in un convegno

StatoQuotidiano, 26 marzo 2023. Foggia: Arte-Bellezza-Rinascita-Inclusione di Comunità Attive’ è il titolo del convegno di presentazione dei risultati del progetto Fabrica, che si terrà presso l’Aula B del primo piano del Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università di Foggia lunedì 27 marzo dalle ore 15.

Il progetto, che è stato finanziato nell’ambito dell’avviso ‘Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie’ e realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea – ‘PON Puglia Fesr-FSE 2014/2020’, ha visto sin dal settembre 2021 alternarsi una serie di attività con protagonisti 30 minori di età compresa tra gli 11 e i 17 anni in condizione di povertà educativa e a rischio devianza.

Il soggetto promotore del progetto è stato l’Associazione di Promozione Sociale Sacro Cuore, impegnata da anni nell’educazione dei ragazzi del Rione Candelaro di Foggia. Il progetto ha visto la presenza di altri partner, tra cui la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, l’Associazione ‘Amici della Musica Giovanni Paisiello’ e l’Istituto Comprensivo ‘Santa Chiara – Pascoli – Altamura’.

“Il progetto è stato molto importante per la nostra comunità- afferma Massimo Marino- i risultati che verranno presentati nel convegno metteranno in luce l’entusiasmo dei ragazzi nel rapportarsi con l’arte e con il ‘bello’. Promuovere e generare bellezza per e con i ragazzi è fonte di educazione per la comunità, ma anche di rigenerazione e di crescita certi, come affermato da Paolo Borsellino che “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà comeun incubo”.

Il convegno di lunedì 27 marzo inizierà con i saluti dell’Assessore al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone, della Professoressa ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale dell’Università degli Studi di Foggia Anna Grazia Lopez e del Direttore Parroco della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Foggia Don Antonio Carbone. Seguiranno gli interventi della Funzionaria della Regione Puglia, nonché Responsabile degli interventi di diffusione della legalità Annantonia Margiotta, del Professore associato di Pedagogia Generale e Sociale dell’Università degli Studi di Foggia Giuseppe Annacontini e del Referente del progetto Fabrica, nonché presidente dell’Aps Sacro Cuore, Massimo Marino.