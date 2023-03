Omicidio Rocco Dedda: chiesto confronto dei pentiti Verderosa e Nuzzi

“La difesa di Giuseppe Albanese ha avanzato cinque richieste durante il processo in corte d’assise, volte a mettere a confronto i pentiti Carlo Verderosa e Pietro Antonio Nuzzi, ad accertare chi ha allineato i filmati delle telecamere che ripresero i due killer in fuga, a interrogare poliziotti penitenziari per accertare se i detenuti possono muoversi con una certa libertà nel reparto, ad acquisire una consulenza difensiva sui tempi di percorrenza a piedi della via di fuga dei killer al Villaggio artigiani e a trascrivere una captazione ambientale del febbraio 2018 tra due malavitosi.”

Lo riporta un testo de La Gazzetta del Mezzogiorno, a cura di Filippo Santigliano.

“Il processo riguarda l’uccisione di Rocco Dedda avvenuta il 23 gennaio 2016 a Foggia in seguito alla guerra di mafia tra i clan Moretti/Pellegrino/Lanza e la batteria Sinesi/Francavilla. L’accusa ritiene che Giuseppe Albanese, affiliato al clan Moretti/Pellegrino/Lanza, sia uno dei due killer che hanno ucciso Dedda”.

“La prova decisiva a carico di Albanese sono i filmati delle telecamere che riprendono i due killer in fuga. Il pentito foggiano Giuseppe Bruno ritiene di aver riconosciuto Albanese, mentre il pentito Pietro Antonio Nuzzi sostiene che un esponente del clan Moretti lo abbia riconosciuto al tg. La difesa contesta queste testimonianze, sostenendo che nessun poliziotto o carabiniere ha riconosciuto Albanese nel video”.

“La prossima udienza a maggio deciderà se ammettere le nuove prove avanzate dal pm Bruna Manganelli e dall’avv. Francesco Santangelo”.