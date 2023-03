StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 26 marzo 2023. Il motopeschereccio “Persefone”, affondato martedì scorso dopo aver impattato con la prua uno scoglio nei pressi di Vieste, finalmente, stamani, è stato tirato a secco nel Cantiere Navale Guerra Michele, per essere riparato.

Il tutto è stato possibile grazie al grande cuore e alla sensibilità dei pescatori e armatori di Manfredonia che giammai hanno fatto mancare il proprio sostegno, non solo psicologico, allo sfortunato proprietario del motopeschereccio.

Un’operazione complessa, quella del recupero, realizzata grazie all’ingegno dei pescatori che l’hanno programmata con acume degno dei più preparati ingegneri. Più di quattro i pescherecci intervenuti con i rispettivi equipaggi, privati del sonno per almeno 48 ore.

In sostanza, il motopeschereccio è stato disincagliato e successivamente trainato per 15 ore da Vieste a Manfredonia in condizioni di assoluta sicurezza. Tra i protagonisti del nobile gesto, rappresentativi della intera categoria dei pescatori, giusto per nominare qualcuno, Luigi Varrecchia, Domenico Carpano e Donato Cannito, dai cui occhi traspare la gioia per aver contribuito, con tutti i colleghi di lavoro, a recuperare il motopeschereccio che diversamente sarebbe rimasto sommerso, visti i proibitivi costi di recupero.

Fabio, proprietario del motopeschereccio, potrà presto tornare a solcare il mare, grazie ad un nobile e condiviso gesto di solidarietà, con attestati di stima e partecipazione provenienti da ogni parte d’Italia.

Se vi fosse l’oscar della solidarietà, dovrebbe essere assegnato alla categoria dei pescatori di Manfredonia che in un momento di difficoltà economica ha dimostrato di voler condividere la sfortunata tragedia dell’amico Fabio che aveva investito sulla propria imbarcazione tutti i propri risparmi, supportandolo ed alleviando la sofferenza per l’evento subito. Chapeau.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia, 26 marzo 2023