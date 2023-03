Rigenerare l’area di via Parini a Foggia, altra mission di Società Civile

StatoQuotidiano, 26 marzo 2023. Il Comitato ‘La Società Civile’ di Foggia, in occasione dell’ingresso della primavera, ha pensato di far rifiorire Foggia con un gesto simbolico: il lancio delle Seed Bomb, ovvero bombe di semi. Quest’azione, prevista dalla Guerrilla gardening, (che è praticata per abbellire terreni incolti o abbandonati), è stata effettuata su un’area in via Parini ieri. “L’intento è quello di coinvolgere i cittadini nel rispetto della natura e nel rendere più colorata, con fiori e piante di vario genere, una zona da rigenerare”.

L’area era stata individuata oltre 10 anni fa per una “Cittadella dello sport”, fra molte polemiche dato che si tratta di una zona densa di storia, dov’è ubicata Masseria Pantano. Che non sia più quella di anni fa lo si evince, tuttavia, dai palazzi che corrono di lato al campo degli Ulivi.