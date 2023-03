Anna Rita Moretti, figlia del capo storico della mafia foggiana Rocco Moretti, lamentava anni fa di non poter essere a capo di un clan poiché donna, come evidenziato da un’intercettazione effettuata dagli investigatori durante una conversazione con il padre nel carcere di Foggia.

Oggi, tuttavia, Anna Rita Moretti guida una delle batterie della “Società”, la mafia foggiana, che gli inquirenti considerano un’emergenza nazionale e una delle organizzazioni criminali più pericolose d’Italia.

Lo riporta un articolo odierno di Luca Pernice, su “Il Corriere del Mezzogiorno”.

Il ruolo di Anna Rita Moretti emerge dalle indagini della polizia di Pescara, che ha scoperto come la mafia foggiana abbia infiltrato il tessuto socio-economico del capoluogo abruzzese gestendo un giro milionario di usura ed estorsione.

Secondo le carte dell’inchiesta, Anna Rita Moretti è la reggente attuale del clan Moretti insieme al padre Rocco e al fratello Pasquale, entrambi pluripregiudicati con precedenti di polizia e penali per reati inerenti gli stupefacenti, il riciclaggio e l’associazione a delinquere di stampo mafioso.

Secondo l’accusa, Anna Rita Moretti sarebbe stata al vertice di un gruppo di esponenti della sua batteria e sanseveresi, specializzati nell’usura ed estorsioni ad alcuni imprenditori di Pescara. La figlia del boss, arrestata in passato per reati inerenti agli stupefacenti e all’associazione a delinquere di stampo mafioso, era stata sorpresa dalla polizia alla guida di un’auto contenente droga nel 2012 e arrestata in un blitz dei carabinieri nel 2007 insieme ad esponenti del clan Moretti-Pellegrino, tra cui il fratello Pasquale. Rocco Moretti e Giosuè Rizzi sono considerati i capi della criminalità organizzata di Foggia che riuscirono a diventare indipendenti dalla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo.

Così dall’articolo del Corriere del Mezzogiorno, a firma di Luca Pernice.