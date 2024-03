Candela: auto contro albero, muore 80enne. Inutili tutti i soccorsi

L’anziano era a bordo di un’auto guidata da suo nipote

Incidente stradale mortale in mattinata a Candela, nel Foggiano. La vittima è un uomo di circa 80 anni.

L’anziano era a bordo di un’auto – guidata da suo nipote – che è andata a schiantarsi contro un albero all’ingresso del paese, forse a causa della pioggia che ha reso viscido l’asfalto. L’anziano è morto all’istante, mentre il nipote – che non ha riportato gravi ferite – è stato trasportato in ospedale dall’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Sull’accaduto indagano i carabinieri.