Manfredonia. Che fine ha fatto il “servizio di videosorveglianza con installazione di fototrappole a Manfredonia, voluto dall’Amministrazione comunale nel 2023, con la Polizia Locale impegnata nella visione dei filmati e nell’accertamento delle violazioni?”.

E’ passato oltre un anno dall’affidamento (determinazione del settore ‘Urbanistica e Sviluppo Sostenibile n.1552 del 13.12.2022) del “servizio di videosorveglianza basata sull’impiego di foto trappole e accessori informativi” nel Comune di Manfredonia.

Da atti, importo complessivo del servizio: 38.064,00 euro, di cui 31.200,00 per imponibile, euro 6.864,00 per Iva.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, il servizio ha previsto l’installazione di circa 10 fototrappole tra Siponto, Tratturo Pulsano, stradine di campagna e di periferie, oltre le località della Riviera Sud.

Per ora, al febbraio 2024, il servizio non è stato rinnovato. Dunque, non è stata rinnovata l’installazione e/o la gestione del servizio. Al momento le fototrappole già installate risultano disconnesse.

Ma quali i risultati del servizio già svolto? Da raccolta di StatoQuotidiano.it, le fototrappole erano regolarmente funzionanti ma pochi sarebbero stati i verbali ai danni di quanti si sono resi autori di abbandono illecito di rifiuti.

Questo nonostante era stata assicurata la piena operatività del servizio, “con la Polizia Locale impegnata nella visione dei filmati e nell’accertamento delle violazioni“. Difatti, dal comando della Pl spiegarono nel 2023 che “il servizio partito da circa un mese ha già visto la contestazione di più di trenta violazioni per abbandono rifiuti o errato conferimento e riguarda singoli cittadini e attività commerciali della città”.

“Le telecamere” erano state “posizionate in punti nevralgici del territorio dove da tempo si segnala una recrudescenza del fenomeno dell’abbandono rifiuti”.

Sembrerebbe pertanto necessario il rinnovo della gestione del servizio, in considerazione di numerosi punti delle periferie e di strade di campagna, dalla SS89 Garganica, a Via Foggia, all’area della frazione Montagna colme di rifiuti a causa dell’inciviltà di tanti cittadini che andrebbero sanzionati pesantemente.

