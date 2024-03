MANFREDONIA (FOGGIA) – Il 28 marzo 2024, alle ore 14.30, verrà disputato l’incontro di calcio tra la S.S. Manfredonia Calcio 1932 e la A.C. Nardò a porte aperte.

Tale manifestazione sportiva comporterà l’affluenza in forma individuale ed organizzata di numerosi tifosi e che, pertanto, sussistano esigenze di sicurezza della circolazione e di pubblico interesse.

Ravvisata la necessità di interdire il traffico veicolare e vietare la sosta di tutte le categorie di veicoli nei pressi dello Stadio “Miramare” al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione.

Il giorno 28 marzo 2024, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 è interdetta la circolazione, la sosta e la fermata di tutte le categorie di veicoli privati nelle seguenti strade:

Viale Miramare, nel tratto compreso tra via Alessandro Volta e via dell’Arcangelo;

Via dell’Arcangelo, nel tratto compreso tra Corso Roma e Viale Miramare;

Via Ettore Fieramosca;

Piazzale Tommasino;

Via San Giovanni Bosco.

E’ prevista la rimozione dei veicoli in sosta in violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.