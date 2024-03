Irish Open 2024: il torneo di poker No Limit Texas Hold’em

Prenderà le mosse a breve un evento molto atteso legato al mondo del poker da competizione: l’Irish Open 2024. Qualcuno potrebbe pensare che il poker sia essenzialmente un gioco da casinò ma in realtà questa disciplina richiede una dose non indifferente di abilità, intelligenza e concentrazione non inferiore a un gioco impegnativo come gli scacchi.

L’edizione 2024 del torneo si terrà a Dublino presso la Royal Dublin Society (RDS). Per meglio illustrare la manifestazione servono un po’ di numeri.

Date festival: 25 marzo primo aprile 2024.

Montepremi: € 1.000.000,00.

Partecipanti ultima edizione: 2491 (2023).

Date, costo d’iscrizione, montepremi:

Mini Irish Open: dal 25 marzo al 1° aprile – €200 (€500.000 garantiti).

High Roller Irish Open: dal 26 al 27 marzo – €5.00.

Main Event Irish Open: dal 27 marzo al 1° aprile – € 1.150(€1.000.000 garantiti).

High Roller Irish Open: dal 30 al 31 marzo – €3.000.

Irish Open PLO Mystery Bounty: dal 30 al 31 Marzo – €1.100.

Irish Open Mystery Bounty: dal 31 Marzo al 1° Aprile – €1.100.

L’accesso è riservato ai maggiori di 18 anni, per accedere è necessario esibire la carta d’identità o il passaporto, le quote d’iscrizione possono essere pagate in contanti, con carta di credito/debito o con Luxon Pay.

Il poker Texas Hold’em.

Il poker Texas Hold’em è una variante tra le più praticate al mondo e può essere giocato anche in modalità poker online. Le regole sono abbastanza chiare ma non semplicissime, ragion per cui conviene fare pratica in contesti amatoriali, di persona oppure online. Si comincia con la distribuzione di due hole cards coperte per ciascun giocatore. Successivamente il mazziere distribuisce altre 5 carte così suddivise: 3 contemporaneamente e le altre due in turni diversi. Il piatto viene alimentato prima e dopo che ciascuna delle carte venga girata. La miglior mano secondo le regole del gioco vince il piatto.

Per fare pratica col poker Texas Hold’em sono disponibili delle App o dei software gratuiti che permettono di fare esercizio giocando in modalità demo senza dover impiegare soldi.

Attualmente ci sono numerosi campioni di poker Texas Hold’em e sulla falsariga della classifica ATP del tennis essi vengono inseriti in graduatoria sulla base dei tornei vinti e dei premi incamerati. Tuttavia, più che i premi vinti fa fede il concetto di ROI (ritorno di investimento) parametro che sta a indicare la redditività del gioco. Il ROI lo si ottiene rapportando il buy-in del torneo con la vincita ottenuta. Di seguito la formula che sintetizza il ROI: ROI = ((Vincita – Buyin) / Buy-in) x 100. Immaginando di giocare un Sit’n go da 10€ e concludendo il torneo al 1° posto con una vincita di 40€, il nostro ROI sarà: ROI = ((40-10) /10) x 100 = 300%.