San Marco in Lamis. Suggestiva rappresentazione vivente "Verso la Croce". Ecco quando

SAN MARCO IN LAMIS, RAPPRESENTAZIONE VIVENTE “VERSO LA CROCE”

Si avvicina il Sabato Santo e la comunità di San Marco in Lamis si prepara a vivere un momento unico e toccante: la rappresentazione vivente della Via Crucis del Signore, dal titolo “Verso la Croce”.

L’evento, che si terrà sabato 30 Marzo 2024 alle ore 16:00 presso la Villetta Comunale, nasce da un adattamento dei Vangeli curato da Monologo di Maria sotto la croce di Carlo Gravino e Joseph Tusiani. La regia e la direzione artistica sono affidate a Michele Tenace e Raffaele Nardella, che hanno lavorato duramente per portare sul palco una rappresentazione intensa e coinvolgente.

Durante la rappresentazione verranno raccontati i momenti salienti della Passione di Cristo, con particolare attenzione al ruolo di Maria sotto la croce, interpretato in modo magistrale dai protagonisti dell’evento.

“Verso la Croce” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano vivere appieno il significato della Pasqua, immergendosi nella profondità e nell’intensità della storia della salvezza.

Non mancate, dunque, sabato 30 Marzo alla Villetta Comunale di San Marco in Lamis, per assistere a un evento che vi lascerà senza parole e vi porterà a riflettere sulla grandezza dell’amore del Signore.