Riceviamo e pubblichiamo

Appello alle ISTITUZIONI e ad ASE

Buongiorno Manfredonia, se credete che al peggio non c’è mai fine, sappiate che non siete soli.

Per ovvie ragioni preferisco rimanere anonimo, ma è giusto che voi sappiate che l’Azienda di nettezza urbana A.S.E. S.p.A. di Manfredonia, per quasi un anno ha tenuto a lavorare operai a cui era stata promessa l’assunzione dopo un anno di servizio tra le strade della nostra città, sotto il sole cocente e la pioggia battente.

Molti credono che i problemi in Ase siano iniziati con l’intervista fatta da quattro ex-impiegati che a gennaio l’hanno rilasciata presi dalla disperazione di non aver raggiunto il contratto a tempo indeterminato a un soffio ma non è così, infatti i problemi erano molto ben radicati nell’azienda municipalizzati, legata indissolubilmente alle vicende del Comune e infatti come potete leggere negli articoli passati è da quasi un mese che si parla di infiltrazioni mafiose nel comune e nella municipalizzata ASE, dove Leone ha dichiarato che l’azienda si sarebbe costituita parte civile.

Il giorno 29 gennaio 2024, in ASE si è tenuta la conferenza stampa in cui Leone ha esposto l’aumento della TARI, prima della stessa, l’amministratore delegato a causa dell’influenza stagionale e dell’arrivo del Carnevale ha assunto 12 operai a tempo determinato 6 (J) e 6 (1B), operai inseriti nella graduatoria derivante dalla Selezione Pubblica del 11/10/2021 ma scavalcando gli operai che aveva raggiunto i 340 giorni di servizio, così da evitare di assumerli a tempo indeterminato perché manca un patto di servizio con il Comune di Manfredonia di 8 anni per poter eseguire le spese necessaria ad assumere 30 unità lavorative e acquistare mezzi nuovi ed efficienti per tutti i servizi che l’azienda offre ed eseguire il famoso “piano industriale”.

Ebbene controllando tra le carte aziendali, viene fuori che l’azienda in base al bando dovrebbe assumere a tempo indeterminato, oltre ai vincitori della Selezione Pubblica i dipendenti in base ai pensionamenti e quasi l’intero organico degli operai è arrivato all’età pensionabile, assunzioni in questo senso sono state fatte fino al 2023, nel 2024 vi sono stati altri pensionamenti ma niente assunzioni a tempo indeterminato ma solo determinato.

Ma forse è bene analizzare la situazione in azienda e prendere in esame l’anno 2023 e parte del 2024 per capire che qualcosa non quadra nelle decisioni e disposizioni aziendali.

A dicembre del 2022, i ragazzi chiamati a tempo determinato sono stati chiamati per firmare una proroga di 14 giorni per il mese di gennaio 2023; nel febbraio dello stesso anno 7 operai (J) 7 operai (1B) sono stati chiamati a lavorare fino alla fine di Maggio; alla metà di giugno altre15 unità si sono unite alle 14 già esistenti per sopperire al carico di rifiuti derivanti dall’aumento della cittadinanza, fino alla fine di settembre; a metà ottobre l’azienda ha richiamato 15 unità che avrebbero lavorato fino al 2 dicembre e a novembre a richiamato altre unità fino alla fine di dicembre 2023.

Se si volesse analizzare anche il 2024, sappiamo che l’azienda a fine gennaio ha assunto 12 unità a tempo determinato come dichiarato prima e dopo aver mandato a casa tre unità che hanno raggiunto quasi un anno di servizio, ha chiamato altri operai dalla graduatoria per farli lavorare fino a fine giugno.

Da questa breve ma accurata analisi, si può capire che l’azienda non ha bisogno di dipendenti a tempo determinato solo quando la nettezza urbana aumenta, perché l’azienda, come spesse volte ha affermato in consiglio comunale Schiavone e lo stesso ex-sindaco Rotice, è sotto organico e spesso chiede lo svolgimento di lavoro straordinario e a lungo andare gli operai subiscono un usura maggiore, derivante da questo lavoro.

Ricordiamo bene l’ex-sindaco come nei consigli comunali, esprimeva il suo dissenso per l’allora ex-amministratore unico Rossi che fece rifiorire dal punto di vista finanziario l’azienda, una municipalizzata che era sempre in rosso e sull’orlo del collasso, è riuscita a chiudere il bilancio 2022 con settecento mila euro e a metà del 2023 sempre gestione Rossi, trecento mila euro, poi la gestione è passata nelle mani di Leone e l’azienda ha chiuso con quattrocento mila euro.

Riassumendo tutti gli argomenti trattati, vorrei porre delle domande e considerazioni a determinate persone:

Al dr. Leone chiedo: quando assumerà a tempo indeterminato gli operai dalle due graduatorie e rispettando il bando a selezione pubblica, visto che a inizio Aprile altre due unità andranno in pensione? Per quanto tempo gli operatori che avete formato dovranno attendere la chiamata dell’azienda a tempo indeterminato, così da eliminare uno dei problemi intrinsechi dell’azienda?

Alla commissaria dr.ssa Rachele Grandolfo chiedo: Considerando che gli utili prodotti da ASE, vengono poi riversati per il 98% nelle casse comunali, per quanto ancora permetterà che tali profitti, che verranno poi ridistribuiti alla collettività, saranno minori a causa delle assunzioni a tempo determinato? Ebbene ricordare che quando l’azienda assume personale è soggetta a diverse aliquote/tasse da pagare, un contratto a tempo determinato ha tasse maggiori di un contratto a tempo indeterminato che oltre a ciò ha anche notevoli vantaggi per l’impresa che assume. È ovvio che assumendo ogni due mesi operai a tempo determinato, le spese per il pagamento delle tasse aumentano e gli utili finali sono minori.

Alla Corte dei conti che già nel 2023 si era espressa per il Comune di Manfredonia, formulando un piano pluriennale di riequilibrio finanziario e che volgendo lo sguardo alla gestione della municipalizzata, forse si potrebbe ottenere un rientro economico in minore anni.

Ai sindacati dei lavoratori CGIL – CISL e UIL della provinciali di Foggia chiedo: di scrivere le vostre opinioni tramite questo giornali o altre testate giornalistiche sulla questione in esame e aprire un tavolo tecnico per far in modo che l’azienda assuma a tempo indeterminato scorrendo la graduatoria.

Ai giudici del lavoro della provincia di Foggia chiedo: di intervenire legalmente sulla questionee concedere ossigeno economico ai lavoratori che hanno famiglia e sono bloccati con ASE in un limbo che sembra non avere fine

Chiedo alle forze dell’ordine di Manfredonia di intervenire, affrettando le indagini, così da spingere Ase ad assumere personale qualificato.

Mi è giunta voce che l’amministratore delegato ASE si è risentito dell’intervista di fine gennaio, effettuata dai miei ex-colleghi e abbia riferito a Angelo Ricucci segretario della CGIL della provincia di Foggia che tale intervista ha leso il buon nome e l’immagine dell’azienda e qui io chiedo: “come ne avrà risentito l’immagine e il buon mone dell’azienda dopo gli articoli che parlano di infiltrazioni mafiose all’interno della stessa?

A mio modesto parere, fa meno danni una video-intervista dove operai che hanno famiglia chiedono di lavorare e non che il nome dell’azienda sia accostato alla mafia e che il suo nome venga ripreso da tutti i media locali, regionali e nazionali”.

Cittadini di Manfredonia svegliatevi dal torpore in cui ci troviamo e ci fa sembrare omertosi e chiediamo alle istituzioni sopra citate di aiutarci a ripulire la città dalla criminalità organizzata e portarla verso un futuro di serenità… ricordate che se le persone lavorano, l’economia gira e le attività commerciali sono le prime a guadagnarci da ciò.