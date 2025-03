Sanità: nuova riforma sulle sanzioni ai medici

Il Ministero della Salute ha annunciato una nuova riforma che modifica radicalmente la gestione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei medici, rendendo immediatamente operative le decisioni adottate dagli Ordini professionali. Fino a oggi, infatti, un medico che riceveva una sanzione, come la sospensione o la radiazione, poteva continuare a esercitare la professione in attesa del secondo grado di giudizio. Con la riforma, invece, le sanzioni diventeranno esecutive subito, senza dover attendere la decisione finale della Commissione Centrale.

La riforma arriva dopo le continue sollecitazioni da parte della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che si occupa di giudicare i ricorsi contro le sanzioni disciplinari, le iscrizioni e le cancellazioni dagli Albi. La nuova impostazione ha l’obiettivo di snellire le procedure e di rendere più rapida la decisione su questi casi, per garantire una tutela maggiore dei cittadini e una maggiore efficienza nelle pratiche disciplinari.

Casi emblematici come quelli dei chirurghi Marco e Marco Antonio Procopio, indagati per la morte di una paziente a seguito di un’operazione, o del medico che ha effettuato una liposuzione letale su Simonetta Kalfus, evidenziano come alcuni professionisti possano continuare a lavorare nonostante essere sotto inchiesta o addirittura aver ricevuto condanne. Questi esempi mostrano quanto la situazione possa essere critica quando le sanzioni non vengono immediatamente applicate.

Fino a oggi, i medici potevano fare ricorso alla Commissione e continuare a lavorare, ma in molti casi il processo era congelato e i provvedimenti rimanevano sospesi per anni. Questo è stato il caso di circa 900 sanitari, di cui 64 medici radiati, che hanno potuto proseguire la loro attività nonostante gravi procedimenti disciplinari in corso.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo) ha più volte sollevato il problema, stimando che circa 200 medici radiati siano riusciti a continuare a lavorare per anni grazie alla sospensione delle sanzioni, creando preoccupazione tra i professionisti del settore. La proposta della Fnomceo di istituire una sezione stralcio per esaminare i ricorsi riguardanti sanzioni minori è stata ora accolta con un emendamento presentato dalla deputata Annarita Patriarca.

Anche gli Ordini provinciali dei medici hanno espresso forte preoccupazione, come a Milano, dove circa 60 procedimenti sono stati bloccati, o a Roma, dove sono 100 le sanzioni congelate. In molti casi, i medici coinvolti in crimini gravi sono stati in grado di continuare la loro attività, creando disagi per i pazienti. Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei medici di Milano, ha sottolineato che sospendere una sanzione in attesa del giudizio è positivo in linea di principio, ma che il processo deve funzionare in tempi ragionevoli per non mettere a rischio la sicurezza dei pazienti.

A complicare ulteriormente la situazione, gli Ordini non possono comunicare le sanzioni ai cittadini, a causa delle leggi sulla privacy, impedendo così ai pazienti di sapere se stanno ricevendo cure da un medico radiato o sospeso.

Con l’annuncio del Ministero della Salute, la riforma stabilisce che le sanzioni disciplinari diventino immediatamente esecutive, anche se il medico presenta ricorso. In questo modo, i medici sospesi o radiati non potranno continuare a esercitare la professione fino a quando non si giunga alla decisione finale della Commissione. Un passo importante per tutelare la salute dei cittadini e rendere il sistema sanitario più sicuro ed efficiente.

Lo riporta TGCOM24.it.