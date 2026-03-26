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BEPPE SAVOLDI Addio Beppe Savoldi, uno degli attaccanti più rappresentativi degli anni Settanta

Centravanti classico, forte nel gioco aereo e sempre lucido sotto porta, incarnava perfettamente il ruolo del numero 9: essenziale nei movimenti, concreto e decisivo nei momenti chiave.

BEPPE SAVOLDI, PH GIANLUCA DI MARZIO

BEPPE SAVOLDI, PH GIANLUCA DI MARZIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Marzo 2026
Mi ritorni in mente // Sport //

Il calcio italiano piange la scomparsa di Beppe Savoldi, uno degli attaccanti più rappresentativi degli anni Settanta. L’ex centravanti si è spento all’età di 79 anni, lasciando un ricordo indelebile tra tifosi e addetti ai lavori.

Nato a Gorlago nel 1947, Savoldi si mise in evidenza fin dagli esordi con la maglia dell’Atalanta, prima di consacrarsi definitivamente al Bologna. In rossoblù divenne un punto di riferimento offensivo, distinguendosi come uno degli attaccanti più affidabili del campionato.

Centravanti classico, forte nel gioco aereo e sempre lucido sotto porta, incarnava perfettamente il ruolo del numero 9: essenziale nei movimenti, concreto e decisivo nei momenti chiave.

La sua carriera proseguì ad alti livelli anche con il Napoli, dove seppe lasciare il segno grazie a reti pesanti, conquistando l’affetto della tifoseria partenopea.

Con la scomparsa di Savoldi se ne va un protagonista autentico del calcio italiano. Resta l’immagine di un attaccante concreto e generoso, sempre al servizio della squadra, e di un uomo ricordato soprattutto per ciò che sapeva fare meglio: segnare.

Lo riporta gianlucadimarzio.com.

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