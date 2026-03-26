Edizione n° 6017

BALLON D'ESSAI

MEDICINA TAR // Medicina, il Tar conferma il semestre filtro: bocciati i ricorsi degli studenti
26 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

SEX WORKER // Sex worker, un anno dopo il codice ATECO: “Paghiamo, ma non siamo tutelate”
26 Marzo 2026 - ore  15:07

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Focus // Bosnia – Italia, sarà spareggio decisivo: dopo le partite di stasera si decide chi andrà al Mondiale

BOSNIA ITALIA Bosnia – Italia, sarà spareggio decisivo: dopo le partite di stasera si decide chi andrà al Mondiale

Sarà Bosnia - Italia a decidere un posto ai prossimi Mondiali

Nazionale, Gattuso: "Non ho mai pensato di rinunciare a Bastoni"

Gennaro Gattuso - Fonte Immagine: dazn.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Marzo 2026
Focus // Sport //

Sarà Bosnia – Italia a decidere un posto ai prossimi Mondiali. Dopo i risultati maturati nelle partite di questa sera (contro rispettivamente Galles – vittoira ai rigori – e Irlanda del Nord, 2 a zero per gli azzurri) il percorso è ormai delineato: le due nazionali si giocheranno tutto in una sfida secca che vale la qualificazione, martedì prossimo in Bosnia alle ore 20.45.

Gli Azzurri arrivano all’appuntamento con la consapevolezza di non poter più sbagliare. Dopo un cammino complicato, la Nazionale è chiamata a una prova di carattere per centrare un obiettivo fondamentale. Dall’altra parte, la Bosnia si presenta come avversario ostico, capace di mettere in difficoltà chiunque e determinata a scrivere la storia. La gara si preannuncia equilibrata e carica di tensione, con entrambe le squadre consapevoli della posta in palio: novanta minuti (o forse di più) per conquistare un biglietto per il Mondiale.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Amare la bellezza non vuol dire non saperle resistere.” Suzanne Collins

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO