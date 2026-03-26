Sarà Bosnia – Italia a decidere un posto ai prossimi Mondiali. Dopo i risultati maturati nelle partite di questa sera (contro rispettivamente Galles – vittoira ai rigori – e Irlanda del Nord, 2 a zero per gli azzurri) il percorso è ormai delineato: le due nazionali si giocheranno tutto in una sfida secca che vale la qualificazione, martedì prossimo in Bosnia alle ore 20.45.

Gli Azzurri arrivano all’appuntamento con la consapevolezza di non poter più sbagliare. Dopo un cammino complicato, la Nazionale è chiamata a una prova di carattere per centrare un obiettivo fondamentale. Dall’altra parte, la Bosnia si presenta come avversario ostico, capace di mettere in difficoltà chiunque e determinata a scrivere la storia. La gara si preannuncia equilibrata e carica di tensione, con entrambe le squadre consapevoli della posta in palio: novanta minuti (o forse di più) per conquistare un biglietto per il Mondiale.