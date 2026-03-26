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CASTELLUCCIO VALMAGGIORE Castelluccio Valmaggiore, fuga di gas durante lavori: evacuata una scuola

A causare l’emergenza sarebbe stata la rottura accidentale della condotta principale, che rifornisce l’intero centro abitato

Castelluccio Valmaggiore, fuga di gas durante lavori: evacuata una scuola

Castelluccio Valmaggiore - Fonte Immagine: quotidianodipuglia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Attimi di forte apprensione a Castelluccio Valmaggiore, nei Monti Dauni, dove una consistente fuga di gas si è verificata durante alcuni lavori per la posa della fibra ottica. A causare l’emergenza sarebbe stata la rottura accidentale della condotta principale, che rifornisce l’intero centro abitato.

Per motivi di sicurezza è stata disposta l’evacuazione immediata dell’istituto comprensivo, frequentato da oltre 100 studenti, dopo che l’odore di gas ha rapidamente invaso l’edificio scolastico, situato a poche centinaia di metri dal cantiere.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della società di distribuzione del gas, i tecnici comunali, la polizia locale e i carabinieri, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Il coordinamento dell’emergenza è stato affidato al vice sindaco Michele Giannetta, che ha seguito le operazioni.

Secondo le prime informazioni, il guasto sarebbe stato individuato e circoscritto, con la conseguente decisione di sospendere temporaneamente l’erogazione del gas in tutto il paese fino al completamento degli interventi necessari.

Lo riporta ansa.it.

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