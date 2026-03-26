Conversano, incornato da un toro: 39enne in condizioni gravissime

Grave incidente nelle campagne del Barese, dove un uomo di 39 anni di Conversano è stato incornato da un toro, riportando lesioni molto serie. L’episodio si è verificato questa mattina tra Conversano e Turi, in un’area rurale.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato attaccato improvvisamente alle spalle dall’animale, senza avere il tempo di difendersi. L’impatto è stato violento e ha provocato traumi multipli.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito al Policlinico di Bari, dove è attualmente ricoverato in Rianimazione in condizioni critiche.

Il quadro clinico è particolarmente complesso: il 39enne ha riportato un grave trauma cranio-facciale, lesioni al torace con fratture multiple delle costole e uno pneumotorace destro. Al momento è intubato e la prognosi resta riservata.

Lo riporta ansa.it.